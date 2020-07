Kryeministri Edi Rama ka nxjerrë pamje nga Llogaraja duke u uruar shqiptarëve një të premte të mbarë.

Por Rama nuk harron edhe një ‘thumbim’ lidhur me muzikën dhe kritikët për aktin normative që e ndalon atë pas orës 20:00 në ambientet e shërbimit.

Rama thotë se tani jemi para një fundjave mbrëmjesh me muzikën e natyrës në bregdet.

“MIRËMËNGJES 😊

dhe me këto pamje nga Llogaraja që të kujtojnë çfarë magjish ruan ky vend, Shqipëria, me malin dhe detin aty pranë, diellin dhe flladin, ju uroj një të premte të mbarë para një fundjave mbrëmjesh me muzikën e natyrës në bregdet😉“, shklruan Rama.

g.kosovari