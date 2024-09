Kjo javë do të jetë mjaft e mirë për të realizuar të gjitha qëllimet dhe dëshirat e mira për tre shenja Horoskopi.

Prej ditës së sotme për Dashin, Peshoren dhe Bricjapin merr fund kaosi, dhe ka lëvizje në retrogradë.

Mërkuri do të hyjë në Virgjëreshë në 9 shtator duke përfunduar rrugëtimin e tij në retrogrdë dhe duke hyrë në rrugën e duhur.

Duke nisur nga 11 shtatori do të ketë fillime të reja, pas kalimit të hënës në Shigjetar.

Shanset dhe mundësitë e mëdha që ju dhanë në periudhën 24 korrik-14 gusht do të ripërsëriten.

Dashi

Tremujori i parë i Hënës në Shigjetar të mërkurën, më 11 shtator, do të thotë të filloni një rrugë të re që do t’ju çojë më thellë në udhëtimin tuaj dhe ka të ngjarë t’ju largojë nga çdo zonë rehatie ose rutinë në të cilën keni qenë. Ju po punoni për të çliruar veten nga disa çështje të së kaluarës që mund të kenë qenë dërrmuese. Por një pjesë e këtij procesi është realizimi, është koha të filloni të shikoni drejt së ardhmes, të bëni plane të reja dhe ta lini veten të filloni të besoni në realizimin e ëndrrave tuaja.

Është një udhëtim i madh për të parë në këtë pikë, por tani që ka ardhur, është koha për të shikuar sa larg mund të arrini dhe të filloni të shikoni gjithmonë me më shumë sy. Ai nuk duhet të jetë i vetëdijshëm se ndoshta nuk duhet të lexoni disa modele të sjelljes, në mënyrë që të fshiheni nga etiketa dhe në fillimet e reja që ju rrethojnë. Kjo do të thotë se duhet të ndani veten tuaj për të marrë një veprim, madje edhe nëse ai ju duket më shumë i rreptë. Kjo është ajo që ju mund të bëni nga fati, por duhet të vërtetoni se duhet të ndryshoni në veten tuaj që të filloni të lëvizni drejt parave.

Peshorja

Afërdita, planeti i dashurisë dhe pasurisë, kohët e fundit është zhvendosur në Peshore, duke ju ndihmuar të vërtetoni brendësinë tuaj, të rrezatoni energji pozitive dhe të keni më shumë besim në idetë tuaja. Kur Afërdita në Peshore rreshtohet me Jupiterin te Binjakët të Shtunën, 14 Shtator, ju jepet një moment magjik për të filluar përparimin në ëndrrat tuaja. Kjo mundësi mund të përfshijë një kombinim të punës dhe udhëtimit. Ju prezantohet një mënyrë e re e shikimit të jetës. Por nuk mund të lejoni që disa çështje t’ju ndalojnë të ndiqni mundësi të reja. Duket sikur e dini se jeni në prag të transformimit të jetës suaj, vetëm se keni frikë të humbni disa aspekte me të cilat jeni bërë rehat, duke përfshirë një marrëdhënie. Kuptoni se nëse ndonjëherë duhet të zgjidhni midis ëndrrave tuaja dhe asaj me të cilën jeni të kënaqur, ka në të vërtetë vetëm një zgjedhje. Lëreni këtë energji t’ju shtyjë në një drejtim të ri emocionues, në mënyrë që të filloni të ndiheni më mirë me veten tuaj. Në vend që të shqetësoheni për të tjerët ose për atë që mund të hiqet nga jeta juaj gjatë kësaj kohe, filloni të emocionoheni për të ndjekur një plan që do t’i japë jetës tuaj më shumë kuptim. Ju keni gjithçka për të fituar për sa kohë që vendosni të rrezikoni.

Bricjapi

Ndërsa Mërkuri hyn sërish te Virgjëresha të hënën, më 9 shtator, prisni që bujaria e tij të kthehet tek ju. Ndoshta disa plane thjesht kërkojnë kohë për t’u realizuar, por ju e kuptoni se gjërat po shkojnë më mirë nga sa i kishit parashikuar. Pavarësisht nga procesi juaj i të menduarit gjatë retrogradit të Mërkurit në gusht, tani jeni gati t’i thoni po universit dhe të kërkoni gjithçka që keni dashur ndonjëherë. Krijoni hapësirë ​​për oferta të reja dhe për jetën që duket të ndryshojë në një natë. Vendoseni në një fazë të jetës tuaj, ku nuk ekziston vetëm zhvillimi në karrierën tuaj, por ju duhet të krijoni më shumë këtë shtëpi që gjithmonë dëshironi. Shumë prej tyre janë bërë realitet, është e rëndësishme për të mbajtur hapësirën dhe për më shumë. Ndërsa ju tentoni t’i arrini qëllimet tuaja vetëm, shumë herë universi ka plane edhe më të mëdha për ju. Kohët e fundit mund t’i keni rritur shpresat për një mundësi të re që në një moment dukej shumë e largët për t’u marrë në konsideratë. Edhe pse ju është dashur të jeni shumë të durueshëm, gjithçka do të shkojë ashtu siç dëshironi.