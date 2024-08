Disa njerëz kanë fatin në anën e tyre. Qoftë lojërat që fitojnë gjithmonë apo fakti që situata të çuditshme u ndodhin rrallë, këta njerëz janë mjaft me fat. Ndërsa shanset mund të jenë në favor të tyre, astrologjia gjithashtu mund të shpjegojë pse disa njerëz, të themi, kanë më shumë gjasa të fitojnë llotarinë.

Demi

Demi tërhiqet nga pasuria, bukuria dhe rehatia. Ndjenja e tyre natyrore e vlerës dhe këmbëngulja për sigurinë i bën ata investitorë të zgjuar, dhe jo vetëm kur bëhet fjalë për pasurinë materiale. Ndjenja e “territorit” të Demit përfshin njerëz dhe ide cilësore, si dhe objekte të bukura. Fati i keq thjesht nuk lejohet rreth tyre.

Luani

Të gjithë i duan Luanët dhe Luanët duan veten e tyre. Vetëbesimi është një përbërës kyç për të krijuar një jetë plot fat. Luani tërheq energji pozitive, thjesht sepse ai… e pret atë. Ai është rehat në turma dhe aftësia e tij oratorike e lejon atë të bëhet tërheqës për të tjerët. Kjo është arsyeja pse njerëzit shpesh i japin atij atë që ai dëshiron.

Peshorja

Drejtësia dhe ekuilibri janë shqetësimi kryesor i Peshores, jo fati. Në fakt, nëse gjërat në jetën e një Peshoreje shkojnë mirë për një kohë të gjatë, ata do të fillojnë të kërkojnë anën negative – që ata e dinë se do të vijnë. Ai nuk është cinik, por priret të jetë i vetëdijshëm se çdo gjë e mirë ka një anë negative (dhe anasjelltas). Për fat të mirë, ai mund të përdorë aftësitë e tij negociuese për të rritur shanset e tij për të qëndruar sa më shumë që të jetë e mundur nga kjo anë negative.

Bricjapi

Pavarësisht nëse është e shkruar në yje apo jo, Bricjapët kanë një vullnet të paepur për të krijuar fatin e tyre. Kur një Bricjap dëshiron diçka, ata e marrin atë. Kjo përfshin një mënyrë jetese luksoze. Tani, megjithëse yjet nuk i dërgojnë aq shumë mundësi Bricjapit, ky përfaqësues kokëfortë i zodiakut i krijon vetë ato.

Cila shenjë e zodiakut është më me fat nga të gjitha?

Nëse mendoni se Ujori i shkathët është në vend të parë, gaboheni. Ujorët mund të jenë mendjehapur dhe të konsiderohen si një nga shenjat më të gjithanshme, por fati i tyre përcaktohet nga aftësia e tyre për të dalluar dhe ndjekur mundësitë.

Diçka që Shigjetarët nuk e bëjnë, pasi e kanë gjithmonë fatin në anën e tyre, prandaj edhe konsiderohen si shenja më me fat nga të gjithë. Për Shigjetarin, vetë jeta është një mozaik i pasur përvojash dhe aventurash të çmuara. Me Jupiterin si sundimtarin e tij, planetin që ka qenë gjithmonë i lidhur me bollëkun dhe fatin, Shigjetari mund të shohë diçka pozitive në çdo situatë – madje edhe negative.