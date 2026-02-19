Jared Kushner, një nga negociatorët kryesorë të Bordit të Paqes për Gazën, deklaroi se e ardhmja mund të ndryshojë përmes vendimeve të duhura dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.
Ai theksoi se janë siguruar 7 miliardë dollarë fonde me mbështetjen e Donald Trump për të ndihmuar qytetarët e Gazës dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës, duke vënë theksin te paqja dhe solidariteti global.
“Nuk mund të ndryshojmë të shkuarën, por mund të ndryshojmë të ardhmen nëse bëjmë gjënë e duhur. Ajo që shohim sot është një shembull i vogël për punën që u bë. Shumë njerëz ishin vullnetarë, nuk ë bënë për përfitime personale, por e bënë për fëmijët e tyre që të shohin paqen.
Njerëz nga e gjithë bota janë këtu për t’u bashkuar në një qëllim të përbashkët që është paqja. Mendimet e tua, Trump, në fillim ishin shumë radikale. Ju falënderoj të gjithëve ju, që mendoni se e ardhmja është e sigurt dhe bashkëpunoni në solidaritet. Bota mund të jetë e mirë në çdo moment. Ne kemi siguruar me mbështetjen e Trump 7 miliard dollarë fonde. Jemi këtu për të ndihmuar njerëzit e Gazës, t’u japim prioritet, t’i japim mundësin njerëzve të jetojnë më mirë”, tha Kushner.
