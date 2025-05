Rajoni i Udhampurit në Jammu është sulmuar sërish nga dronë, vetëm pak orë pasi India dhe Pakistani kishin rënë dakord për një armëpushim.

Sulmet shkaktuan shpërthime të fuqishme që sollën në ndezjen e sirenave dhe ndërprerje të energjisë elektrike në qytetin e Srinagarit, duke rritur shqetësimet për përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit në rajon.

Pamje të publikuara nga agjencia e lajmeve PTI tregojnë qytetin e Jammu-së të zhytur në errësirë për të dytën natë radhazi, si pasojë e ndërprerjeve të energjisë të lidhura me situatën e tensionuar ushtarake. Zyrtarët lokalë konfirmuan se shpërthime dhe sirena alarmi janë dëgjuar në disa pjesë të qytetit, duke përfshirë edhe zonat përreth.

Ndërkohë, një alarm për sulm ajror është lëshuar në distriktin Barmer të Rajasthanit, i shoqëruar me një urdhër urgjent për ndërprerje të energjisë elektrike.

Zhvillimet e tensionuara nuk u ndalën vetëm aty — të shtëna me armë zjarri janë raportuar në zonat Baramulla dhe Budgam të Jammu dhe Kashmirit.

Kjo shkelje e marrëveshjes së armëpushimit nga ana e Pakistanit vjen në një kohë kur kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, kishte deklaruar publikisht se marrëveshja do të shënonte një “fillim të ri” për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të vjetra që kanë rënduar rajonin dhe kanë penguar paqen dhe stabilitetin.

Tensionet në kufirin Indi–Pakistan vazhdojnë të mbeten të larta, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me shqetësim zhvillimet në një nga rajonet më të ndjeshme gjeopolitikisht në botë.

#WATCH | J&K | Red streaks seen and explosions can be heard as India's air defence intercepts Pakistani drones amid blackout in Udhampur

(Visuals deferred by an unspecified time) pic.twitter.com/oQO8RwhBfm

— ANI (@ANI) May 10, 2025