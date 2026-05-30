Administrata Tatimore Shqiptare ka hapur zyrtarisht procesin e aplikimeve për lidhjen e Marrëveshjes së Paqes Fiskale për vitin tatimor 2026, një mundësi kjo që u drejtohet personave fizikë dhe entiteteve juridike që dëshirojnë të rregullojnë apo rideklarojnë pozicionet e tyre financiare. Procesi, i cili zhvillohet tërësisht online përmes platformës elektronike “e-filing”, ka nisur më datë 15 Maj dhe do të qëndrojë i hapur deri në fillim të muajit të ardhshëm.
Ky hap bazohet në zbatimin e Ligjit nr. 84/2025 “Për marrëveshjen e paqes fiskale”, duke synuar rritjen e pajtueshmërisë vullnetare dhe formalizimin e elementeve të veçanta të aktiveve dhe kapitaleve të bizneseve.
Kush përfiton? Kushtet e pranimit në marrëveshje
Të drejtën për të dorëzuar kërkesën e kanë të gjithë tatimpaguesit që janë subjekt i Tatimit mbi të Ardhurat e Korporatave (TAK) dhe Tatimit mbi të Ardhurat Personale nga Biznesi (TAP). Megjithatë, ligji vendos një filtër të rreptë kriteresh integriteti dhe vëllimi aktivitetesh, të cilat duhet të plotësohen njëkohësisht.
Sipas njoftimit zyrtar të Administratës Tatimore, subjektet duhet të përmbushin këto kushte:
Të ushtrojnë aktivitet ekonomik brenda Republikës së Shqipërisë.
Të kenë realizuar një qarkullim bruto mbi 14 milionë lekë gjatë vitit tatimor paraardhës.
Të mos kenë detyrime tatimore të papaguara apo të padeklaruara në sistem.
Të mos jenë pjesë e një procesi hetimi nga Administrata Tatimore apo në proces ankimi administrativ.
Të mos realizojnë projekte koncesionare dhe të jenë të pastër nga procedimet apo dënimet penale të formës së prerë për mashtrim tatimor, fshehje të ardhurash apo pastrim parash.
Procedura e aplikimit dhe dokumentacioni i detyrueshëm
Për të nisur procedurën, bizneset që kualifikohen duhet të aksesojnë llogarinë e tyre në “e-filing” dhe të navigojnë në rubrikën “Çështjet e mia” – “Pyetje e përgjithshme”, duke specifikuar titullin “Aplikim për Marrëveshjen e Paqes Fiskale”. Pjesë e kërkesës është edhe ngarkimi i një pakete të gjerë dokumentesh vërtetuese.
Administrata Tatimore liston si të detyrueshme dosjen e mëposhtme:
“Formularin e aplikimit të plotësuar (shtojca nr. 1); Vërtetim për personin juridik, administratorët dhe pronarët përfitues, që nuk janë në proces procedimi penal për vepra penale në fushën tatimore (nga Prokuroria); Dëshmi penaliteti për personin juridik, administratorët dhe pronarët përfitues, që vërteton se nuk ka vendim të formës së prerë për mashtrim tatimor ose pastrim parash; Vërtetim që nuk është në proces ankimi administrativ (nga Drejtoria e Apelimit Tatimor); Vetëdeklarim që nuk realizon projekte koncesionare; Vetëdeklarim se nuk ka dijeni për procedime penale në fushën tatimore.”
Kalendari i afateve dhe hapat e pas-marrëveshjes
Për shkak të natyrës specifike të këtij procesi, tatimpaguesit duhet t’u përmbahen me përpjekje maksimale afateve kohore të përcaktuara, pasi asnjë aplikim i vonuar nuk do të merret në konsideratë.
Mbyllja e aplikimeve
05 Qershor 2026
Afati i fundit zyrtar për dorëzimin e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues në sistemin “e-filing”.
Komunikimi i vendimit
10 Qershor 2026
Data maksimale e kthimit të përgjigjes elektronike nga organet tatimore (brenda 5 ditëve kalendarike nga verifikimi).
Dorëzimi i marrëveshjes
15 Qershor 2026
Afati i fundit për dorëzimin zyrtar të dokumentit të nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore përkatëse.
Rideklarimi dhe pagesat
30 Qershor 2026
Data finale për kryerjen e pagesave të tatimit për vitet e ndryshuara dhe dorëzimin e pasqyrave financiare të rideklaruara.
Detyrimet për bizneset që rideklarojnë pasqyrat financiare
Për ato subjekte që përmes kësaj marrëveshjeje kanë deklaruar se do të ekzekutojnë një korrigjim të bilanceve apo pasqyrave financiare për një ose disa vite tatimore, procesi nuk mbyllet me nënshkrimin e aktit. Ligji ngarkon me përgjegjësi bizneset që brenda datës 30 Qershor 2026 të përmbushin detyrimet shtesë financiare dhe dokumentare.
Tatimi njofton se këto subjekte e kanë të detyrueshme:
“Të kryejnë pagesën e tatimit për çdo vit tatimor për të cilin është ndryshuar deklarata tatimore; Të dorëzojnë pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore të juridiksionit formularin e aplikimit për rideklarimin e elementeve të veçanta të aktiveve, detyrimeve apo kapitaleve të veta të pasqyrave financiare vjetore, sipas shtojcës nr. 2 të udhëzimit përkatës; Të dorëzojnë pasqyrat financiare të rideklaruara; Të paraqesin çdo sqarim të nevojshëm mbi ndryshimet e reflektuara në zërat e pasqyrave financiare.”
Në mbyllje të apelit të saj, Administrata Tatimore u bën thirrje të gjitha sipërmarrjeve që plotësojnë kriteret të shfrytëzojnë këtë dritare ligjore për të konsoliduar marrëdhëniet e tyre me organet fiskale, duke kujtuar se afati i parë dhe i patjetërsueshëm mbetet data 5 Qershor 2026.
