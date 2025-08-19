Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer do të kryesojë një takim virtual të “koalicionit të vullnetshmëve” pas bisedimeve në Shtëpinë e Bardhë.
Downing Street ka thënë se kryeministri do t’i informojë udhëheqësit mbi rezultatet e bisedimeve dhe do të diskutojë hapat e mëtejshëm.
E udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, iniciativa mund të shihte trupa nga një numër vendesh evropiane dhe të NATO-s të vendosura në Ukrainë si paqeruajtës me qëllim që të pengonin Vladimir Putinin të riarmatosej dhe të sulmonte përsëri në të ardhmen.
Trump tha se SHBA-të do të ofrojnë garanci sigurie dhe nuk përjashtoi dërgimin e trupave amerikane për të zbatuar çdo marrëveshje paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës diçka që sekretari i përgjithshëm i NATO-s e quajti një “përparim të vërtetë”.
