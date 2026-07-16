Përplasja e parë mes Brukselit dhe njeriut më të pasur në botë, Elon Musk, për rregullimin e platformës së tij sociale X, duket se po shkon drejt një marrëveshjeje.
Komisioni Evropian ka bërë të ditur se pranon ndryshimet e ndërmarra nga platforma X për të rritur transparencën e modelit të saj të reklamave dhe për t’u dhënë studiuesve akses më të madh në të dhënat dhe algoritmet e saj.
Në kuadër të Aktit të Shërbimeve Digjitale (DSA), platformat shumë të mëdha online si X duhet të krijojnë një arkiv funksional të reklamave. X është zotuar të lehtësojë dhe përshpejtojë kërkimin e reklamave, si dhe të shfaqë përmbajtjen e plotë të secilës reklamë.
Gjithashtu, kompania ka premtuar t’u japë studiuesve të kualifikuar, sipas kritereve të përcaktuara nga DSA, akses falas dhe më të thjeshtë në të dhënat publike të platformës. X do të ndryshojë edhe kushtet e përdorimit, në mënyrë që të mos pengojë këta studiues nga mbledhja automatike e të dhënave publike përmes metodave të analizës së internetit.
Sipas Komisionit Evropian, këto ndryshime synojnë të rrisin transparencën mbi mënyrën se si funksionon X dhe të ndihmojnë në vlerësimin nëse veçoritë e platformës paraqesin rrezik sistemik për qytetarët e Bashkimit Evropian.
Ndryshimet do të verifikohen tashmë nga një auditor i jashtëm dhe i pavarur. X duhet t’i dorëzojë raportin përfundimtar Komisionit Evropian brenda gjashtë muajve për mbylljen e çështjes.
Megjithatë, gjoba prej 120 milionë eurosh, e vendosur ndaj X nga Komisioni Evropian në dhjetor të vitit të kaluar për shkelje të rregullave të DSA-së, mbetet në fuqi dhe nuk do të anulohet.
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