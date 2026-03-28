Për herë të parë pas pesë shekujsh, një Pape ka zhvilluar një vizitë në Principatën e Monakos. Meqenëse Riviera Franceze njihet si vendi i miliarderëve, Ati i Shenjtë u bëri thirrje të pasurve të ndihmojnë njerëzit që kanë nevojë, duke cituar Biblën ku thuhet se të vegjlit janë ata që bëjnë historinë.
Papa Leoni XIV mbërriti me helikopter nga Vatikani në Monako. Udhëtimin njëditor e nisi me një takim me Princin Albert dhe djalin e yllit të ndjerë të Hollivudit, Grace Kelly. Një vizitë simbolike që shënon kthimin e një Pape në këtë vend, pas gati pesë shekujsh.
“Vëllezër dhe motra të dashur, jam i lumtur ta kaloj këtë ditë mes jush dhe të jem i pari nga pasardhësit e Apostullit Pjetër në kohët moderne që vizitoj Principatën e Monakos, një qytet-shtet i dalluar nga lidhjet e thella me Kishën e Romës dhe me besimin katolik”.
I njohur si një parajsë për miliarderët dhe jahtet e tyre luksoze, Ati i Shenjtë i nxiti të ndihmojnë ata që kanë nevojë. “Çdo e mirë që ndodhet në duart tona duhet ndarë”, tha Papa Leoni XIV, në mënyrë që jeta e të gjithëve të jetë më e mirë.
“Një dhuratë e vogël, e plotësuar me anën shpirtërore, e vë prosperitetin tuaj në shërbim të drejtësisë, veçanërisht në një moment si ky kur shfaqjet e fuqisë po ‘plagosin’ botën dhe rrezikojnë paqen. Në Bibël, siç e dini, janë të vegjlit ata që bëjnë historinë”.
Principata e Monakos, shteti i dytë me sipërfaqe më të vogël pas Vatikanit, është më i madhi në botë për nga të ardhurat për frymë dhe me dendësinë më të lartë të popullsisë.
Vizita e Atit të Shenjtë në Monako është e dyta e tij jashtë Italisë, por shënon nisjen e një viti të ngjeshur udhëtimesh. Papa do të zhvillojë një turne në katër vende në Afrikë në prill dhe gjithashtu do të bëjë një vizitë njëjavore në Spanjë në qershor.
