Papa i sapozgjedhur Leoni XIV ka kaluar vite duke amplifikuar kritikat ndaj politikave të Presidentit amerikan Trump në mediat sociale, duke kundërshtuar kryesisht politikat e tij ndaj migracionit.

Leoni XIV, deri të enjten i njohur si Robert Francis Prevost, 69 vjeç, ka ndarë ose ripostoi mendimet e kolegëve duke përdorur llogarinë e tij të verifikuar @drprevost në rrjetin social “X”, i njohur më parë si Twitter.

Postimi i tij i fundit në “X” para se të zgjidhej nga Konklava në Kapelën Sistine ishte një ripostim i një mesazhi nga komentatori katolik me bazë në Filadelfia, Rocco Palmo, i cili më 14 prill kritikoi partneritetin e Trump me Presidentin e El Salvadorit Nayib Bukele mbi deportimin e emigrantëve të paligjshëm. Mesazhi thotë: “Ndërsa Trump dhe Bukele përdorin dëbimin e paligjshëm të një banori amerikan nga ana e federalëve… dikur një salvadorian i padiplomuar, tani peshkop ndihmës i DC-së Evelio [Menjivar] pyet: ‘A nuk i shihni vuajtjet? A nuk ju shqetëson ndërgjegjja? Si mund të qëndroni të qetë?’”

Më 3 shkurt, Prevost ndau një link për një artikull të National Catholic Reporter me titull “JD Vance gabon: Jezusi nuk na kërkon të rendisim dashurinë tonë për të tjerët.”

Ai artikull këndërshton deklaratën që zëvendëspresidenti i Trump bëri gjatë një interviste në Fox News më 29 janar, në të cilën ai deklaroi: “Ekziston një koncept i krishterë që e do familjen tënde dhe pastaj e do të afërmin tënd, dhe pastaj e do komunitetin tënd, dhe pastaj i do bashkëqytetarët e tu, dhe pastaj pas kësaj, i jep përparësi pjesës tjetër të botës. Shumë nga e majta ekstreme e kanë përmbysur plotësisht këtë.”

Prevost ishte gjithashtu një komentator aktiv i politikës amerikane gjatë mandatit të parë të Trump, në vitin 2017 duke ripostuar një postim nga Palmo që thoshte: “Duke e quajtur ndalimin e refugjatëve “një orë të errët të historisë së SHBA-së”, [Kryepeshkopi i Çikagos] Blase [Cupich] thotë se ‘bota po na shikon teksa braktisim angazhimin tonë ndaj vlerave amerikane’”.

Gjithashtu në janar 2017, Papa i ri ripostoi një mesazh nga prifti jezuit James Martin, ku shkroi: “Po i ndalojmë të gjithë refugjatët sirianë? Burrat, gratë dhe fëmijët që kanë nevojë për ndihmë? Çfarë kombi imoral po bëhemi. Jezusi qan”.

Prevost doli si një zgjedhje e papritur për të qenë udhëheqësi i 1.4 miliardë katolikëve romakë në botë, pasi emri i tij nuk ishte përmendur si mundësi para konklavës dy-ditore.

Bekimi fillestar Papës, i dhënë në latinisht dhe spanjisht, i bëri homazh qëndrimit të Papa Françeskut dhe theksoi se kisha katolike duhet të mirëpresë “të gjithë”, ngjashëm me turmën e larmishme dhe ndërkombëtare që u mblodh në sheshin e Vatikanit.

Zgjedhja e emrit të tij, Leo XIV, mund të jetë gjithashtu një sinjal se ai dëshiron të vazhdojë trashëgiminë e Leo XIII, i cili njihej si “Papa i Punëtorëve”, ??dhe kishte qëndrimin e tretë më të gjatë të verifikueshëm, që zgjati nga viti 1878 deri në vitin 1903.