Papa Leoni XIV vlerëson armëpushimin dyjavor në luftën e Iranit, disa orë pasi e quajti kërcënimin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump kundër popullsisë së Iranit “të papranueshëm”.
Papa, i cili është shfaqur si një kritik i hapur i luftës në javët e fundit, thotë se e mirëpret me kënaqësi njoftimin e armëpushimit dhe kërkon vazhdimin e negociatave për t’i dhënë fund plotësisht konfliktit rajonal.
“Në dritën e këtyre orëve të fundit të tensionit të madh për Lindjen e Mesme dhe për të gjithë botën, mirëpres me kënaqësi… njoftimin e një armëpushimi të menjëhershëm dyjavor”, thotë Papa Leone në audiencën e tij javore.
“Vetëm nëpërmjet një kthimi në negociata mund të arrihet fundi i luftës”, thotë ai.
Papa Leone, ka shtuar kritikat e tij ndaj luftës SHBA-Izrael kundër Iranit. Pasi Trump kërcënoi Iranin të martën se “një qytetërim i tërë do të vdesë sonte” nëse vendi nuk përmbush kërkesat e SHBA-së për një armëpushim, Leone u tha gazetarëve se kërcënimi ishte “vërtet i papranueshëm”.
Leave a Reply