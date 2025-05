Në meshën e tij të parë si Papë, të mbajtur nën afresket e Mikelanxhelos në Kapelën Sistine, Leoni i XIV tha se shpreson të drejtojë një kishë katolike e cila të “ndricojë netët e errëta të kësaj bote”.

Zgjedhja e papritur e Robert Francis Prevost si i pari Papë amerikan erdhi pas një konklava që zgjati më pak se 26 orë, një nga më të shkurtrat në historinë moderne të kësaj kishe. Gjatë meshës me kardinalët, Leoni e nisi predikimin e tij në anglisht, përpara se të kalonte në gjuhën italiane.

“Unë do t’i këndoj një këngë të re Zotit, sepse ka bërë mrekulli. Jo vetëm me mua, por me të gjithë ne. Premtoj të jem një administrator besnik i një kishe e cila të të gjykohet nga shenjtëria e anëtarëve të saj dhe jo nga madhështia e ndërtesave të veta”, tha Papa Leoni XIV.

Leoni i XIV foli më tej për shumë mjedise në të cilat besimi i krishterë konsiderohej “absurd, i destinuar për të dobëtit dhe jointeligjentët e kujtoi ata preferojnë ato që i cilësoi letra të tjera me vlerë të kohës sot si teknologjia, paraja, suksesi, fuqia ose kënaqësia”.

“Në këtë kontekst, nuk është e lehtë të predikosh ungjillin dhe të dëshmosh për të vërtetën e tij, kur besimtarët tallen, kundërshtohen, apo përbuzen. Por pikërisht për këtë arsye, detyra jonë si misionarë bëhet edhe më e nevojshme”, shtoi ai, teksa i ftoi besimtarët të reflektojnë mbi mëkatet e tyre dhe të kërkojnë faljen hyjnore.

Kongregacioni, i përbërë nga klerikë, besimtarë dhe vizitorë nga vende të ndryshme të botës, iu bashkua me përkushtim lutjeve dhe këngëve liturgjike, duke krijuar një atmosferë të thellë shpirtërore. Leoni i XIV u bë një ditë më parë papa i 267-të në historinë e Kishës Katolike.

Me këtë meshë të parë, ai jo vetëm nisi zyrtarisht shërbesën e tij papnore, por edhe dha një mesazh të qartë për unitet, përulësi dhe shpresë për të ardhmen e besimit katolik në një botë që është vazhdimisht në ndryshim.

Prevosti ka një histori të dokumentuar kritikash ndaj politikave të emigracionit të SHBA-së, veçanërisht ndaj atyre që lidhen me presidentin amerikan, Donald Trump dhe nënpresidentin, JD Vance. Para se të bëhej Papë, si kardinal ai e dënoi.