Papa Leo XIV votoi me postë në zgjedhjet e ardhshme për Kongresin e SHBA-së, duke u bërë kreu i parë i Kishës Katolike Romake që voton në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njoftoi sot Vatikani.
Papa i parë amerikan “dërgoi fletën e tij të votimit me postë në Çikago. Ati i Shenjtë shpreh besimin e tij në të drejtën dhe detyrën e qytetarëve për të marrë pjesë në proceset demokratike”, sipas një deklarate nga Selia e Shenjtë.
Historiani britanik Michael Walsh, autor i disa librave mbi papatin, vlerësoi se Leo XIV ishte papa i parë që votoi në zgjedhje demokratike në një shtet laik.
“Nuk mendoj se papët kanë votuar ndonjëherë më parë në zgjedhje demokratike”, tha Walsh për CNN.
Sipas të dhënave në dispozicion, Papa, i cili ka ruajtur shtetësinë amerikane, është i regjistruar si votues në periferi të Çikagos, New Lenox , ku jeton vëllai i tij John.
Kreu i Kishës Katolike Romake, i lindur në Çikago, ka votuar në zgjedhjet paraprake republikane dhe demokrate vitet e fundit, si dhe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.
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Burimi: Botë
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