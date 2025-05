Leo XIV u zgjodh të enjten e kaluar, ndërsa “shenjat” e para tregojnë se ai synon të vazhdojë punën e Papa Françeskut. Zgjedhja e tij vjen në një kohë kur Kisha Katolike po përballet me disa “sfida” dhe planeti është në flakë.

Por çfarë duhet të dimë për Papën e ri?

1. Ai është “më pak amerikani” nga kardinalët amerikanë

Prevost lindi në Çikago. Megjithatë, brenda Vatikanit, ku ai jetoi dhe punoi në fund të fundit, ai konsiderohet “më pak amerikani” mes kardinalëve amerikanë. Ai më parë shërbeu në kishën në Trujillo të Perusë dhe më pas u bë peshkop në Çiklajo. Ai flet rrjedhshëm spanjisht dhe italisht – diçka që e demonstroi gjatë fjalimit të tij të parë nga ballkoni i Bazilikës së Shën Pjetrit, vetëm pak kohë pas zgjedhjes së tij.

2. Ai respektohej nga Papa Françesku

Papa Françesku “e respektonte dhe kishte një mendim shumë të mirë” për Prevostin, siç thekson korrespondenti i CNN në Vatikan, Christopher Lamb. “Padyshim që Papa Françesku pa diçka tek ai—e shihte si një udhëheqës të aftë”, thotë Lamb, i cili e takoi Papa Leon kur ky ishte kardinal. Gazetari e përshkruan atë si një person të matur dhe diskret.

3. Ai është anëtar i Urdhrit të Shën Agustinit

Papa Leo është anëtar i Urdhrit të Shën Agustinit, i cili ka një prani në të gjithë botën. Në fund të fundit, ai ishte udhëheqësi i batalionit për më shumë se një dekadë. Në fakt, nga ballkoni i Bazilikës së Shën Pjetrit, ai tha se është “biri i Shën Agustinit”, duke theksuar njëkohësisht: “Për ty, unë jam peshkop, me ty, në fund të fundit, unë jam i krishterë.”

4. Ka përvojë të gjerë në lidership

Papa Françesku zgjodhi Prevostin për të drejtuar zyrën që vlerëson emërimet e peshkopëve – një pozicion me prestigj të veçantë brenda Vatikanit. Ai ishte gjithashtu president i Komisionit Papnor për Amerikën Latine. “Që në moshë shumë të re ai mbajti pozicione udhëheqëse”, thotë Elise Allen, analiste e Vatikanit për CNN.

“Ai konsiderohet një person i qetë dhe i ekuilibruar, i paanshëm dhe i qartë në lidhje me atë që beson se duhet bërë… Megjithatë, ai nuk është shumë këmbëngulës për të arritur atë që dëshiron.”

5. Para së gjithash një misionar

“Unë ende e konsideroj veten misionar. Thirrja ime, si ajo e çdo të krishteri, është të jem misionar, të predikoj Ungjillin kudo që të jem”, tha më parë papa i ri në një intervistë për Vatican News. Në një intervistë tjetër, ai deklaroi se vitet që kaloi në Peru ishin ato që e formuan më shumë. “Ai është dikush që, edhe pse është nga Perëndimi, mund të kujdeset me kujdes për nevojat e një kishe globale”, tha Allen, duke shtuar “po flasim për dikë që e kaloi gjysmën e karrierës së tij kishtare si misionar në Peru.”

6. Ai ka edhe shtetësi peruane

Papa Leo ka shtetësi të dyfishtë, amerikane dhe peruane. Prevost mori shtetësinë peruane në gusht 2015. Presidentja peruane Dina Boluarte e quajti zgjedhjen e tij “një moment historik për Perunë dhe botën”.

7. Emri i tij papnor tregon se ai mendon për të varfrit

Papa i fundit që zgjodhi emrin Leo ishte Leo XIII, i cili hyri në histori si papa i të varfërve. Në fakt, ai kishte mbrojtur punëtorët. Leo XIII, i cili u ul në fronin papnor nga viti 1878 deri në vitin 1903, theksoi të drejtat e punëtorëve dhe doktrinën sociale katolike. Kështu, zgjedhja e këtij emri përbën një “deklaratë” të fortë nga ana e Prevostit.

8. Ai konsiderohet një unifikues i qendrës.

Duket se Leo po ndjek “vijën” e Françeskut dhe po përqafon pikëpamjen se kisha duhet të jetë më e hapur dhe gjithëpërfshirëse. Megjithatë, të gjithë ata që e njohin thonë se ai do ta udhëheqë Kishën Katolike Romake në mënyrën e tij personale. Pritet që Leo të këmbëngulë më shumë në çështjet progresive, të tilla si emigracioni dhe varfëria, por mund të përafrohet me të moderuarit në çështjet morale të doktrinës katolike. Për më tepër, për të marrë 2/3 e votave të Konklavës, do të duhej të kishte një mbështetje të gjerë midis kardinalëve, madje edhe atyre më konservatorë.

9. Ai studioi matematikë në Universitetin Villanova në Pensilvani.

Prevost studioi matematikë në Universitetin Villanova në Pensilvani dhe më pas mori një diplomë në teologji nga Unioni Teologjik Katolik i Çikagos. Më pas ai studioi ligjin e kishës në Romë dhe më vonë dha të njëjtën lëndë në shkollën teologjike të Trujillos në Peru.

10. Ai pëlqen shumë tenisin!

“E konsideroj veten një tenist amator shumë të mirë”, tha dikur Papa Leo në një intervistë, pak pasi u bë kardinal. “Që kur u largova nga Peruja nuk kam pasur shumë mundësi për t’u stërvitur, kështu që shpresoj të kthehem në fushë së shpejti.” Gjatë së njëjtës intervistë, ai zbuloi gjithashtu se në kohën e tij të lirë lexonte, ecte dhe udhëtonte në “vende të reja dhe të çuditshme”.