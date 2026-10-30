Papa Leo ka bërë thirrje për vendosjen e rregullave dhe institucioneve të qarta etike për zhvillimin e inteligjencës artificiale, duke theksuar se kjo teknologji duhet t’i shërbejë njerëzimit dhe të mirës së përbashkët.
Gjatë një takimi në Vatikan mbi të ardhmen e inteligjencës artificiale, Papa paralajmëroi për rrezikun që teknologjia të vendoset mbi njeriun, duke theksuar se individët nuk duhet të reduktohen në të dhëna dhe se vendime të caktuara nuk mund t’u besohen makinave.
“E ardhmja e inteligjencës artificiale nuk është e paracaktuar; makinat janë mjete, jo njerëz; vendime të caktuara nuk mund të delegohen kurrë; teknologjitë inteligjente duhet të drejtohen drejt të mirës së përbashkët”, u shpreh ai, sipas Vatican News.
Papa Leo nënvizoi se institucionet kanë një rol thelbësor në zbatimin e parimeve etike që duhet të orientojnë zhvillimin e kësaj teknologjie.
Ai pranoi gjithashtu shqetësimet që ekzistojnë lidhur me ritmin dhe drejtimin e zhvillimit të inteligjencës artificiale, duke theksuar se pavarësisht ndërgjegjësimit për sfidat, nuk po bëhet mjaftueshëm për të ecur përpara.
Sipas Papës, meqenëse inteligjenca artificiale është krijuar nga qeniet njerëzore, edhe e ardhmja e saj varet nga zgjedhjet që bëjnë vetë njerëzit. Për këtë arsye, ai theksoi se shoqëria ka përgjegjësinë ta drejtojë këtë teknologji, ta ndryshojë dhe, kur është e nevojshme, të refuzojë përdorime të caktuara të saj.
“Pyetja nuk është vetëm: ‘Çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale?’ Përkundrazi, duhet të jetë: ‘Çfarë qëllimi duhet të shërbejë?’”, deklaroi Papa Leo.
The post Papa Leo për inteligjencën artificiale: Makinat janë mjete, jo njerëz, nuk mund t’u besohen vendime të rëndësishme appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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