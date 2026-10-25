Papa Leo bëri thirrje të dielën për t’i dhënë fund dhunës në Jemen, ndërsa iu drejtua besimtarëve nga dritarja mbi Sheshin e Shën Pjetrit më pak se dy javë pasi iu nënshtrua një operacioni për kancer në mushkëri.
Papa 71-vjeçar tha se ishte veçanërisht i shqetësuar për situatën humanitare në qytetin jugperëndimor të Jemenit, Taiz , ku popullsia po vuan për shkak të mungesës së ushqimit, ujit dhe ndihmës mjekësore.
Ai përshëndeti dhe buzëqeshi turmën pasi arriti te dritarja pa ndihmë – i njëjti vend ku njoftoi më 11 tetor se do t’i nënshtrohej një operacioni për të hequr një tumor të vogël në mushkëri.
“Po bëj një thirrje të përzemërt që armiqësitë të ndalen, në mënyrë që njerëzit në Jemen dhe në të gjithë rajonin të mund të jetojnë në paqe”, tha ai.
Papa tha se po lutej gjithashtu për ata që ishin vrarë dhe plagosur në sulmin terrorist kundër besimtarëve ortodoksë në kishën Hamoud në Jordani të premten.
“Jam afër atij komuniteti dhe të gjithë vendit, i cili është i njohur për bashkëjetesën paqësore dhe respektuese të feve të ndryshme”, tha Papa.
Papa Leo u bëri thirrje të gjithëve të shoqërojnë me lutje një takim të udhëheqësve fetarë për të promovuar paqen që do të zhvillohet në qytetin italian të Asizit të martën.
Ai duhej të merrte pjesë në atë ngjarje, por e anuloi vizitën e tij me këshillën e mjekëve për të ndihmuar në shërimin e tij.
Papës iu hoq lobi i poshtëm i mushkërisë së djathtë gjatë një operacioni më 13 tetor, pasi u diagnostikua me adenokarcinomë, forma më e zakonshme e kancerit të mushkërive.
Javën e kaluar, mjekët thanë se ai nuk do të kishte nevojë për terapi të mëtejshme, duke treguar se tumori i tij nuk ishte përhapur.
The post Papa Leo mban fjalimin e tij para besimtarëve 2 javë pas operacionit, bën thirrje për ndalimin e dhunës në Jemen appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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