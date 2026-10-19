Papa Leo zhvilloi një telefonatë të hënën me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy ku i kërkoi Ukrainës dhe Rusisë të bashkëpunojnë për të lejuar hyrjen e ndihmave dhe ushqimit në qytetin e bllokuar të Oleshky.
Banorët e qytetit ukrainas, të pushtuar nga forcat ruse që nga shkurti i vitit 2022, kanë raportuar një krizë ushqimore që po thellohet.
“Leo shprehu shpresën se bashkëpunimi midis të dyja palëve do të lejojë shpërndarjen e ushqimit dhe ndihmës mjekësore, si dhe evakuimin vullnetar dhe të sigurt të popullsisë civile”, tha Vatikani në një deklaratë në lidhje me thirrjen e së hënës.
Zelenskiy nuk dha menjëherë një deklaratë në lidhje me bisedën. Papa, i cili po shërohet nga një operacion për kancer në mushkëri, foli të premten me presidentin rus Vladimir Putin dhe i kërkoi atij të organizonte një armëpushim për të lehtësuar hyrjen e ndihmave në Oleshky.
Kremlini tha më pas se Putini kishte rënë dakord të bashkëpunonte me Papën për të organizuar furnizimet për qytetin, por nuk përmendi një armëpushim.
Leo është takuar disa herë me Zelenskiy-n. Ata u panë për herë të fundit në dhjetor, në rezidencën e Papës në Castel Gandolfo në Itali, pas së cilës Leo u bëri thirrje udhëheqësve evropianë të ndjekin një qasje kolektive në negociatat e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës.
Rusia nisi brenda natës një nga sulmet e saj më të gjera ajrore kundër Ukrainës në muaj të tërë , duke qëlluar 16 raketa balistike në Kiev dhe rajonin përreth dhe më shumë se 200 dronë në të gjithë vendin.
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Burimi: Botë
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