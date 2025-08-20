Papa Leo ka shprehur optimizëm për një zgjidhje të mundshme të çështjes ukrainase, duke theksuar megjithatë se ende ka shumë punë për t’u bërë në procesin e negociatave.
Në një deklaratë përpara kthimit të tij në Vatikan nga rezidenca verore në Castel Gandolfo, kreu i Kishës Katolike Romake tha:
“Ka shpresë, por ende duhet bërë shumë punë,” duke shtuar se po bisedon vazhdimisht me udhëheqësit e përfshirë në këtë fazë negociuese.
Në të njëjtën kohë, Papa Leo u bëri thirrje besimtarëve katolikë që të luten për paqen në botë, veçanërisht në zonat e konfliktit si Lindja e Mesme dhe Ukraina.
