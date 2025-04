Disa kardinalë kanë deklaruar se konklava për të zgjedhur Papën e ri mund të zgjasë vetëm dy ose tre ditë.

Ndërsa ecnin drejt portave të Vatikanit, prelatët thanë se atmosfera brenda takimeve të përgjithshme të kongregacionit ishte ‘vëllazërore dhe e sinqertë’.

“Ekziston një atmosferë vëllazërore dhe e sinqertë, kështu që është përgjegjësi të zgjedhësh dikë që do të vazhdonte punën e Papa Françeskut”, Louis Raphael Sako, kardinal.

“Kam përshtypjen se konklava këtë herë do të jetë e shkurtër, dy ose tre ditë, kjo është ndjesia që kemi”, tha Gregorio Rosa Chavez, kardinal.

I njëjtit mendim mbizotëron edhe jashtë Vatikanit mes vendasve dhe turistëve që vizitojnë së fundmi Sheshin Shën Pjetër duke e cilësuar konklavën e ardhshme si “fytyrën e historisë”.

“Unë besoj se kjo do të jetë një konklavë mjaft e shpejtë, në kuptimin që kardinalët, do të bien dakord për emrin e Papës së ardhshëm. Kjo do të ishte gjithashtu një shenjë e bukur harmonie dhe uniteti. Është padyshim një emocion i madh, sepse kushdo që zgjidhet do të ketë një trashëgimi të rëndësishme përpara, që është ajo e Papa Françeskut”, tha Don Daniele Bernabei, prift.

Papa i ardhshëm mund të jetë një emër ndoshta edhe i panjohur më parë.

“Mendoj se Papa i ri do të jetë një emër që nuk e presim. Janë 135 kardinalë. Megjithatë, mendoj se ata do të identifikojnë dikë që ndoshta nuk është midis kandidatëve që janë bërë publike”, tha Don Daniele Bernabei, prift.

Rreth 135 kardinalë, të gjithë nën moshën 80 vjeç dhe nga të gjitha anët e botës, janë të kualifikuar për të marrë pjesë në votim për kreun e ardhshëm të Kishës me 1.4 miliardë anëtarë.

Dy konklavat e mëparshme, të mbajtura në vitet 2005 dhe 2013, zgjatën vetëm dy ditë. Por kardinali suedez Anders Arborelius ka deklaruar se votimi i ardhshëm mund të zgjasë më shumë, pasi shumë nga kardinalët e emëruar nga Papa Françesku nuk janë takuar kurrë me njëri-tjetrin.