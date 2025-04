Të paktën 250,000 njerëz kanë hyrë në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan ditët e fundit për t’i bërë nderimet e fundit Papa Françeskut. Kjo është bërë e ditur nga zyra e shtypit e Vatikanit pasi gjithçka në Romë është gati për varrimin e Atit të Shenjtë mëngjesin e së shtunës.

Në sheshin e Shën Pjetrit do të jenë të paktën 200 mijë besimtarë për të marrë pjesë në ceremoni dhe do t’u bashkohen të gjithë njerëzit përgjatë rrugës së kortezhit mortor, deri në Bazilikën e Santa Maria Maggiore, ku do të bëhet varrimi.

Riti i mbylljes së arkivolit

Në orën 20.00 u zhvillua privatisht në Bazilikën e Shën Pjetrit riti i mbylljes së arkivolit. Gjatë ritit, të kryesuar nga Kardinali Camerlengo, Mjeshtri i Festimeve Liturgjike lexoi aktin, i cili u vendos në arkivol në fund të kremtimit. Gjithashtu, u vendos një vello e bardhë mëndafshi për të mbuluar fytyrën. Brenda arkivolit ishin vendosur një qese me monedha të prera gjatë papësisë dhe akti i futur në një tub metalik të mbyllur. Arkivoli do të qëndrojë në Bazilikë gjatë gjithë natës. Trupi do të mbikëqyret dhe do të lexohen lutje deri në përgatitjet për Meshën e Shenjtë.

Mbi 250,000 besimtarë i bënë homazhe Papës

Bazilika e Shën Pjetrit qëndroi e hapur deri në orën 2:30 të mëngjesit të së enjtes mbrëma dhe më pas deri në orën 19:00. të premten, me një rrymë të vazhdueshme besimtarësh të rreshtuar për të bërë homazhe në trupin e Papës. Eshtrat e Atit të Shenjtë qëndruan të ekspozuara për tre ditë, nga mëngjesi i së mërkurës deri në mbrëmjen e së premtes. Dhe ishte një pelegrinazh i pandërprerë i njerëzve që mbërritën për lamtumirën e fundit.

Kortezhi i varrimit do të zgjasë rreth një orë

Për udhëtimin nga Shën Pjetri në Santa Maria Maggiore, arkivoli i Françeskut do të zgjasë pak më shumë se një orë, duke ecur me një ritëm ecjeje, midis 5 dhe 10 kilometra në orë. Kortezhi i varrimit do të përbëhet nga disa makina, me disa kardinalë dhe disa të afërm.

Roma nën izolim, 4000 veta për siguri

Në ditën e funeralit, Roma do të jetë në izolim dhe rreth 4 mijë gra dhe burra nga forca policore do të punojnë për të garantuar sigurinë, përveç 4,000 vullnetarëve nga Mbrojtja Civile. Më shumë se 1500 autobusë pritet të mbërrijnë për funeralin. Dhe sigurisht do të jenë të pranishëm në ceremoni të gjithë shoqëruesit e krerëve të shtetit.

Dhjetra delegacione nga e gjithë bota

Janë 160 delegacione, përfshirë ato nga Italia dhe Argjentina, që do të marrin pjesë në funeralin solemn të Papës. Ata do të udhëhiqen nga 12 sovranë në fuqi, 52 krerë shtetesh dhe 14 krerë qeverish. Do të jenë gjithashtu dy princa të kurorës, duke përfshirë Princin Ëilliam, bashkëshortë të krerëve të shteteve, ministra, presidentë parlamentesh dhe drejtues të institucioneve të mëdha ndërkombëtare dhe shumëpalëshe.