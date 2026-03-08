Papa Leo bën thirrje për t’i dhënë fund dhunës në Lindjen e Mesme në lutjen e të dielës në Sheshin Shën Pjetri në Vatikan.
Ai thotë se lufta po nxit frikën dhe urrejtjen dhe ngre shqetësime se konflikti mund të përhapet më tej, duke përfshirë edhe vende të tjera, përfshirë “Libanin e dashur”.
“Le t’i drejtojmë lutjen tonë të përulur Zotit që të pushojë gjëmimi i bombave, që armët të heshtin dhe që të hapet hapësira për dialog, në të cilin të dëgjohen zërat e popujve”, thotë Papa Leo.
Leave a Reply