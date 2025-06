Ndërsa Lindja e Mesme po zien nga përshkallëzimi i paprecedentë i konfliktit midis Izraelit dhe Iranit, pasojat po ndihen menjëherë dhe me forcë në tregjet financiare globale. Këtë pasdite, aksionet amerikane shënuan rënie të ndjeshme, duke reflektuar panikun dhe pasigurinë e investitorëve ndaj situatës gjeopolitike.

Indeksi kryesor Dow Jones Industrial Average ra me 868 pikë, ose 2%, duke shënuar një nga rëniet më të thella të ditës. Edhe indeksat e tjerë kryesorë pësuan goditje: S&P 500, indeksi më i gjerë, kishte rënë me 1.2%, ndërsa Nasdaq Composite, i orientuar nga teknologjia, shënoi rënie me 1.4%. Kjo rënie e tregjeve amerikane vjen pas një dite të tërë trazirash në tregjet globale, të cilat u prekën menjëherë nga lajmi i sulmit të paprecedentë të Izraelit ndaj programit bërthamor dhe udhëheqësve ushtarakë të Iranit.

Tensionet arritën kulmin pasditen e sotme, kur Irani shpalli se kishte qëlluar “qindra raketa të ndryshme balistike” drejt Izraelit, në atë që e quajti hakmarrje për sulmet izraelite të mëngjesit. Këtë e konfirmoi agjencia zyrtare e lajmeve të Iranit, IRNA, dhe më herët Trupa e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) kishte njoftuar operacionin e quajtur “Premtimi i Vërtetë 3”, duke theksuar goditjen e “dhjetëra objektivave, qendrave ushtarake dhe bazave ajrore” në Izrael.

Reagimi më i fortë dhe më i menjëhershëm u vërejt në tregun e naftës. Çmimet e naftës shënuan një nga rritjet më të mëdha ditore në vite, duke reflektuar frikën e thellë se një konflikt i gjerë në Lindjen e Mesme mund të çojë në ndërprerje serioze të furnizimit me energji. Irani është një prodhues kyç nafte, dhe çdo destabilizim në rajonin e Gjirit Persik, veçanërisht në zonat detare, do të kishte pasoja të rënda për ekonominë globale, duke shtuar presionin inflacionist dhe duke rrezikuar recesionin.