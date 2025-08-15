Dy avionë janë përplasur mëngjesin e së premtes në pistën e Aeroportit të Mançesterit, në një incident që ndodhi rreth orës 06:30 sipas kohës lokale.
Një zëdhënës i aeroportit konfirmoi se avioni i kompanisë EasyJet preku me majën e krahut një tjetër avion gjatë lëvizjes në pistë.
Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar. Të gjithë pasagjerët janë evakuuar nga të dy avionët, të cilët ishin planifikuar të fluturonin për në Paris dhe Gjibraltar, shkruan BBC.
Fluturimet në aeroport u pezulluan për një periudhë të shkurtër, derisa u bë një vlerësim i sigurisë, i cili konstatoi dëme të vogla në strukturën e avionëve.
Tynisha Chaudhry, pasagjere në fluturimin për në Gjibraltar, e përshkroi momentin si një “goditje të madhe”, duke thënë se “i gjithë avioni u drodh, ishte si një përplasje makinash”. Ajo shtoi se në vendngjarje mbërritën menjëherë shumë automjete zjarrfikëse dhe personel sigurie, ndërsa pasagjerët pritën në bord gjatë kontrolleve të sigurisë.
Sipas saj, atmosfera në bord ishte përgjithësisht e qetë, ndonëse disa fëmijë dhe prindër ishin të shqetësuar deri në momentin kur u kthyen në terminal.
Në një deklaratë për mediat, EasyJet tha: “Mund të konfirmojmë se majat e krahëve të dy avionëve ranë në kontakt gjatë lëvizjes drejt pistës në Aeroportin e Mançesterit. Pasagjerët janë zbarkuar dhe janë pajisur me kuponë për pije freskuese. Ndërkohë, janë vendosur avionë zëvendësues për të kryer fluturimet e planifikuara. Kërkojmë ndjesë për vonesën – siguria e pasagjerëve dhe ekuipazhit mbetet përparësia jonë më e lartë.”
Autoritetet po vazhdojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e incidentit.
