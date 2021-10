Prej 1 Nëntorit edhe në vendin tonë do të nisë vaksinimi me dozën e tretë për ata persona që e kanë kryer para 6 muajsh dozën e dytë të vaksinës antiCovid. Përfitues të dozës së tretë janë personat mbi 60 vjeç.

Mjekja: Një rol luan të rëndësishëm edhe në këtë fazë luan mjeku I familjes, sepse doza e tretë bëhet në konsultë me mjekun. Mund të ketë një kombinim të vaksinave.

Po mjekët e kanë me detyrim dozën e tretë?

Mjekja: Ata janë në vijën e parë dhe do duhet të vaksinohen me dozë të tretë nëse kanë 6 muaj që e kanë marrë vaksinën e dytë.

Prej fillimit të Nëntorit do të ulet dhe fasha e vaksinimit në 16 vjeç. Për këtë grupmoshë sipas ekspertëve të ISHP-së rekomandohet vetëm vaksina Pfizer. Ndërkohë që do të kenë mundësi të vaksinohen edhe fëmijët deri në 12 vjeç me probleme shëndetësore.

“Fëmijët 12-15 vjeç me sëmundje bashkëshoqëruese, do kenë mundësi të vaksinohen me Pfizer, duke marrë edhe konsensusin e prindërve”.

Mbulesën më të lartë vaksinale ndaj Covid-19 e kanë grumposha mbi 70 vjeç. Ndërsa bashkia me numrin më të lartë të të vaksinuarve është Gjirokastra me mbi 75% të popullsisë së vaksinuar.

“Mbi 46% e popullsisë target mbi 18 vjeç kanë marrë një dozë. Ndërsa me dy doza janë rreth 40%”.

Në të gjithë vendin janë administruar 1.9 milionë doza të vaksinës antiCovid. Rreth 890 mijë qytetarë i kanë marrë të dyja dozat.

/b.h