Epidemiologu kryesor amerikan Anthony Fauci i ka kërkuar Kinës që të publikojë të dhënat mjekësore të nëntë personave që janë sëmuryr me simptoma të ngjashme me koronavirusin.

Profesori argumentoi se të dhënat mjekësore mund të përmbajnë të dhëna nëse virusi vdekjeprurës u shfaq për herë të parë si rezultat i një rrjedhjeje nga laboratori në Wuhan. Të dhënat kanë të bëjnë me tre studiues në Institutin e Virologjisë Wuhan të cilët u sëmurën në nëntor 2019 dhe gjashtë minatorë që u sëmurën pasi hynë në një shpellë me lakuriq nate në 2021, sipas Financial Times.

Shkencëtarët nga instituti më pas vizituan shpellën për studiuar lakuriqët e natës. Tre nga minatorët vdiqën. ” Unë do të doja të shihja të dhënat mjekësore të tre shkencëtarëve të cilët u raportua se ishin të sëmurë në vitin 2019. A u sëmurën ata vërtet dhe nëse po, me çfarë?” tha Fauci.

Epidemiologu shtroi pyetje të ngjashme për minatorët dhe kërkoi të dhënat për ta. “A kishte ndonjë virus?”pyeti Këshilltari kryesor i Joe Biden vuri në dukje se ishte krejtësisht e kuptueshme që Sars-Cov-2 ishte në shpellë dhe ose filloi të përhapet natyrshëm ose kaloi nëpër laborator.

Fauci pranuar këtë javë se pandemia mund ta ketë origjinën nga laboratori.

/b.h