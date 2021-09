Shefi Ekzekutiv i Modernas Stéphane Bancel thotë se pandemia e koronavirusit mund të përfundojë brenda një viti pasi rritja e prodhimit të vaksinave siguron furnizime globale.

“Nëse shikoni zgjerimin e gjerë të industrisë të kapaciteteve prodhuese gjatë gjashtë muajve të fundit, doza të mjaftueshme duhet të jenë në dispozicion deri në mes të vitit të ardhshëm në mënyrë që të gjithë të mund të vaksinohen” tha ai për gazetën zvicerane Neue Zuercher Zeitung.

Vaksinimet së shpejti do të jenë në dispozicion edhe për fëmijët, tha ai.

“Ata që nuk vaksinohen do të imunizohen natyrshëm, sepse varianti Delta është kaq ngjitës. Në këtë mënyrë ne do të përfundojmë në një situatë të ngjashme me atë të gripit. Ju ose mund të vaksinoheni dhe të keni një dimër të qetë. Ose ju nuk vaksinoheni dhe rrezikoni të sëmureni, dhe ndoshta edhe të përfundoni në spital “.

I pyetur nëse kjo nënkupton një kthim në normalitet në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm, ai tha:

“Nga sot, në një vit, supozoj”.

g.kosovari