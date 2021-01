Kufizimet e vendosura mbi fluturimet ndërkombëtare për shkak të pandemisë së COVID-19, çuan në uljen drastike të emetimeve të dioksidit të karbonit në atmosferë nga industria ajrore gjatë vitit 2020, krahasuar me një vit më parë.

Sipas Eurocontrol, në të gjithë Europën emetimet për shkak të fluturimeve shënuan një ulje prej 56.9 % krahasuar me vitin 2019, ndërsa rënia e shënuar në Shqipëri kapte vlerën 50.3 %.

Vendi Europian me rënien më të madhe të shkarkimeve të CO2 ishte Mali i Zi me një ulje prej 75% të emetimeve nga fluturimet në vitin 2020, ndërsa vendi me uljen më të vogël të emetimeve në Europë ishte Luksemburgu, me 13 % më pak CO2 krahasuar me një vit më parë.

Emetimet globale të dioksidit të karbonit janë shkaktuesit kryesor të ndryshimeve klimatike dhe për të shmangur ndikimet negative në klimë është e nevojshme ulja e emetimeve të dioksdikit të karbonit.

Megjithatë, industria ajrore përbën vetëm 2.5% të emitimeve globale të dioksidit të karbonit, kjo për shkak se vetëm një pjesë e vogël e njerëzve në vendet e botës në zhvillim e përdorim e aeroplanin për të udhëtuar./a.p