“Europa rezultoi një bllokadë për variantin Delta të koronavirusit, pandemia po përfundon dhe tashmë duhet të fokusohemi tek medikamentet”. “Les Echos”, revista më e vjetër ekonomike franceze, sjell nëpërmjet ekspertëve të OBSH-së, një ndër parashikimet më optimiste të dy viteve të fundit.

Ky është një vështrim analitik mbi situatën në Evropë që prej mesit të stinës së verës dhe ato se çfarë janë vënë re nga ekspertë në OBSH mund të përbëjnë mbase të dhënat më shpresëdhënëse të pandemise. Epidemiologu Michel Kazatchkine thotë se koronavirusi po shfaq disa të dhëna mjaft interesante dhe pozitive në të njëjtën kohë. Ai thotë se virusi po dikton ende të gjithë lojën në botë, ama disa aspekte janë mjaft interesante, sidomos ato që janë publikuar pas mesit të muajit korrik.

Në disa vende, infektimet shpërthyen mes qershorit dhe korrikut, duke sjellë valët e treta, të katërta apo edhe të pesta, në varësi të shtetit, por tani infektimet duket se janë në stanjacion, madje edhe në regres, thotë Kazatchkine.

Rasti më domethënës është Britania, e cila nga fundi i pranverës, deri në mesin e korrikut, përjetoi shifra shqetësuese, të cilat tani janë ndërprerë. Irlanda, Danimarka dhe Belgjika tashmë janë stabilizuar, ndërsa në fundin e korrikut infeksionet u ulën papritur në Portugali, Holandë dhe Spanjë. Virusi vërtetë po përparon, por me ritme më të ngadalta në shtete si Norvegjia, Austria, Suedia, Greqia, Gjermania, Zvicra, Italia dhe Franca, thotë Michel Kazatchkine.

Përtej rasteve specifike që çdo shtet paraqet, lind pyetja se çfarë ndodhi në Europë? Eksperti thotë se Delta goditi një lloj muri në Kontinentin e Vjetër. Këtu mund të analizohen disa faktorë. Vaksinat sigurisht që kanë luajtur një rol të rëndësishëm, madje kjo është hipoteza më e arsyeshme, por krahas kësaj, nuk mund të përjashtohet edhe shterimi spontan i virusit, gjë që ndodh shpesh dhe njihet shkencërisht si një cikël në epidemi të ndryshme, sipas ekspertit.

Çfarë bën më shumë çudi është fakti se shtete me ritëm shumë të ulët të vaksinimit nuk kaluan valë të tjera, çka na çon të mendojmë, sipas tij, se fundi i pandemisë nuk do të vijë vetëm nëpërmjet fushatave të vaksinimit.

Tani, sipas Kazatchkine, duhet t’i jepet vëmendje e shtuar edhe kurimit. Kjo do të sillte një qasje proaktive në luftën që bota po zhvillon me virusin. Një program ndihme ndaj njerëzve duke llogaritur vaksinimin, ciklin natyral të virusit që mund të jetë në shterim dhe trajtimin me ilaçe. Për këtë të fundit, eksperti i OBSH-së gjykon se antitrupat monoklonal që pritet së shpejti të miratohen si medikament ndaj Covid-19, mund të jenë pikë kthese në luftën ndaj pandemisë.

/b.h