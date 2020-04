Më shumë se 47 mijë njerëz kanë vdekur nga koronavirusi në SHBA. Edhe nëse supozojmë se jemi në majë të kurbës, dhjetëra mijëra të tjerë pritet vdesin.

Në këtë kohë javën e ardhshme, duket shumë e mundur që më shumë njerëz do të kenë vdekur në SHBA nga Covid-19 duke kaluar shifrat e 58 mijë personave që vdiqën në gati një dekadë të luftimeve në Vietnam.

Ne kemi tashmë shumë më tepër se 35 mijë që vdiqën në Kore, raporton CNN. Vendi ishte shumë më i vogël gjatë atyre konflikteve. Por të gjithë, dukej se kishin një histori. E njëjta gjë do të jetë e vërtetë tani.

Të vdekurit nuk janë të gjithë të moshuar. Një grua që mendohet të ishte viktima e parë e koronavirusit amerikan ishte ndryshe aktive dhe e shëndetshme . Unë nuk mund të ndaloj së menduari për vajzën pesë vjeçare në Detroit.

Vendi vazhdon të përpiqet të kuptojë se si të përpunojë humbjen tragjike njerëzore në shkallë lufte me humbjen e vazhdueshme dhe të pathyeshme ekonomike të domosdoshme për të siguruar më pak njerëz që vdesin.

Ne dimë kaq pak . Dhe ka më shumë të dhëna të reja që sugjerojnë që shumë më tepër njerëz janë infektuar sesa mendohej më parë. Studiuesit e Universitetit Verilindor sugjerojnë që deri më 1 mars, kur çështja e parë e koronavirusit u konfirmua në New York, më shumë se 10,000 ishin infektuar tashmë në qytet. E njëjta gjë ishte e vërtetë edhe në qendrat e tjera të popullsisë amerikane.

Njerëzit kanë nevojë për qeveritë e tyre lokale dhe shtetërore tani më shumë se kurrë. Ata do të kenë nevojë për shërbimet që taksat e tyre paguajnë dhe ata do të kenë nevojë për udhëzimin e udhëheqësve të tyre vendas, gjë që është kaq e rëndësishme në një vend masiv me më shumë se 300 milion njerëz.

Por shtetet dhe qytetet janë gati të goditen fort nga një bazë tatimore që po tërhiqet prej tyre nga mbyllja e Covid.

Taksat mbi të ardhurat personale, fitimet kapitale, fitimet e korporatave, taksat e shitjeve dhe taksat e gazit, si dhe lojërat, turizmi dhe të ardhurat nga nafta, të gjitha pritet të bien, shkruan Tami Luhby i CNN.

Javanews – g.kosovari