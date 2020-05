Turizmi mund të jetë sektori që do ta ndjejë më shumë goditjen nga pandemia. Deklarata erdhi nga anëtari i Këshillit Mbikqyrës së BSH, Ridvan Bode, në studion e emisionit “Java në RTSH” këtë të premte. Ai tha se turizmi luan një rol të rëndësishëm në ekonominë vendase ndaj dhe dëmi që i bëhet atij do të jetë i ndjeshëm për të gjithë.

Në panel me analistin Preç Zogaj, Bode bëri një panoramë të gjendjes ekonomike dhe pasojave që ajo po vuan për shkak të tërmetit dhe kryesisht të pandemisë. Për Boden, shqetësim kryesor sa i përket kompanive private mbetet hezitimi i tyre për të investuar në vend.

“Nëse shkalla e pasivitetit ekonomik do të jetë e madhe, edhe pasojat do të jenë të shumta. Po bëhet maksimumi për t’i bërë njerëzit të vetëdijshëm se jemi në një situatë të paprecedentë. Ekonomia shqiptare ishtë duke shkuar drejt ekuilibrit të saj. Pas krizës së 2008-2009, sot ne kemi humbur shumë nga kapaciteti ynë për zhvillim ekonomik të mëtejshëm. Pra Shqipëria nuk ka më një ekonomi udhëheqëse në Ballkan. Ekonomia jonë e ka humbur dinamizmin, pra po shkon me një rritje 3.5-4%” – tha Ridvan Bode në studion e emisioint “Java në RTSH”.

Anëtari i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë shtoi se për t’I dhënë më tepër frymëmarrje ekonomisë në këtë situatë, qeveritë e rajonit mund të bënin marrëveshje për heqjen e disa masave.