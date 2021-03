Mes të rinjve dhe me bluzë “woody” deputeti kërkon një tjetër mandat në Njësinë 5 Me një bluzë “woody” ngjyrë të kuqe, me batutat që kurrë nuk i lëshon dhe mes të rinjve që dikur edhe vetë drejtonte, – kështu e ka nisur ditën e parë të fushatës Pandeli Majko, i cili garon sërish në “zemrën” e Partisë Socialiste, në Njësinë numër 5.

I shoqëruar edhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, njëherësh drejtues i fushatës së socialistëve për të gjithë Qarkun, Majko ka dhënë disa mesazhe ndaj të rinjve në formate të ndryshme të dy takimeve të zhvilluara, me pyetje të drejtpërdrejta, por edhe duke iu përgjigjur interesit të ndjekësve online, ku është bazuar më së shumti edhe vetë kjo fushatë.

Ajo që veçoi deputeti socialist ishte pikërisht fakti që ndryshimi në Tiranë e sidomos në Njësinë 5 është mjaft i vrullshëm, në radhë të parë duke iu dhënë më shumë mundësi dhe hapësira të rinjve, siç është dhe shembulli i Parkut Olimpik, një prej investimeve më moderne sportive në kryeqytet prej nga ku nisi edhe bashkëbisedimi me të rinjtë.

“Në çdo fushatë elektorale, pavarësisht se herë vijmë për zgjedhjet lokale, apo për zgjedhjet e përgjithshme, këtu gjithmonë do jetë një godinë e re, një ndryshim i ri dhe realisht Parku Olimpik është duke marrë formë dhe kjo është një gjë e jashtëzakonshme,” tha Majko. Ai u shpreh i bindur në fitoren e mandatit të tretë të Partisë Socialiste.

“Kutia e votimit është një stacion ku secili sipas mënyrës së vet e ripërtërin kontratën, jo vetëm në politikë, por edhe marrëdhënien me shpresën, me ëndrrën dhe me të ardhmen. Unë jam i bindur që ne në 25 prill do fitojmë,” deklaroi deputeti socialist, i cili nuk heq dorë nga batutat sa herë i duhet të shpjegojë renditjen e tij në vendin e 19 të listës së PS. “Partia Socialiste është partia e taksës progresiste: Kush fiton më shumë taksohet edhe më shumë,” u shpreh Majko./ b.h