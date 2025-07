Sekretari për Bujqësinë në Partinë e Lirisë, Edmond Panariti shprehet kundër ultimatumit për përjashtimin e fermerëve nga tregu nëse nuk fiskalizohen brenda 24 orëve, duke e quajtur një masë të padrejtë dhe të dëmshme për 90% të prodhuesve të vegjël dhe të mesëm, që janë të paidentifikuar dhe pa kapacitete fiskalizimi.

Ai thekson se ky formalizim i sforcuar i përjashton fermerët nga tregu, i ngarkon me TVSH 20%, i bën të pakonkurueshëm dhe i shtyn drejt falimentimit.

“Në rradhë të parë, i nxjerr ata në mënyrë të dhunshme nga tregu, një pjesë e tyre mbajnë familjet, por edhe kontribojnë në ekonominë familjare pikërisht me atë biznes të vogël dhe të mesëm, të cilët me këtë deklaratë ultimative synon ta nxjerrësh përfundimisht nga tregu. Ky është një dëm i madh që i bëhet prodhimit bujqësor shqiptar, prandaj dhe arsyeja e rrudhjes së sektorëve të bujqësisë është pikërisht përjashtimi dhe mospërkrahja e biznesit të vogël dhe të mesëm, qoftë me fonde të buxhetit të shtetit. Janë tashmë të përjashtuar edhe nga fondet e Bashkimit Europian dhe ajo që është më e dhimbshme, është që ngarkohen dhe me taksa e tatime sic është TVSH-ja me 20%, e cila e bën këtë prodhim të pakonkurueshëm.”, u shpreh Panariti.

Sipas tij, mungon një sistem grumbullimi i organizuar i prodhimeve, mbështetje nga buxheti i shtetit dhe fondet e BE-së. Ai kërkon që formalizimi të jetë i përfshirës, gradual dhe me mbështetje konkrete për prodhuesit e vegjël, për të ruajtur bujqësinë dhe për të frenuar importet që e dëmtojnë atë.

“Ne nuk jemi kundër formalizimit, përkundrazi është në interesin e të gjithë prodhuesve, por formalizimi duhet të jetë gjithëpërfshirës, nuk duhet të jetë përjashtues”, thotë ai.