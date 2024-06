Panairi i 30-të Ndërkombëtar i Librit në Pekin, që do të zhvillohet nga 19-23 qershor, pritet të shfaqë mbi 220.000 tituj kinezë dhe të huaj.

Gjithsej 1600 përfaqësues nga 71 vende dhe rajone do të marrin pjesë në panairin e këtij viti, i cili ka tematikë mësimin e ndërsjellë dhe bashkëpunimin midis qytetërimeve.

Arabia Saudite mban vendin e nderit të këtij eventi, i cili organizohet nga “China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd”.

Organizatori vuri në dukje se, meqë këtë vit shënohet 75-vjetori i themelimit të Republikës Popullore të Kinës, në panairin e librit do të prezantohet gjithashtu një ekspozitë në shkallë të gjerë që paraqet seri të mëdha librash të botuara gjatë 75 viteve të fundit, duke shfaqur arritjet e Kinës në industrinë botuese ndër vite. Gjatë panairit të librit do të zhvillohen aktivitete të ndryshme shkëmbimi kulturor, duke përfshirë një forum ndërkombëtar për industrinë botuese dhe një forum për librat për fëmijë. Shkrimtarë dhe studiues të njohur do të ftohen gjithashtu për të bashkëvepruar me lexuesit.

I themeluar në vitin 1986, panairi është ndër më të mëdhatë e librit në botë dhe është bërë një nga panairet kryesore ndërkombëtare të librit dhe platformat e tregtimit të të drejtave të autorit në Kinë