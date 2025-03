Në ceremoninë e hapjes së panairit të turizmit në Berlin ku kryefjalë do jetë Shqipëria, mbajti fjalën e tij një nga përfaqësuesit i ITB Berilin që organizon këtë panair, Mario Tobias. Ai shprehu se ndjehet krenar për këtë partneritet me Shqipërinë.

Gjithashtu ai faleneroi dhe kryeministrin Rama dhe ministren Kumbaro për mikpritjen shqiptare vitin e kaluar kur vizitoi vendin tonë.

Jam krenar për partneritetin afatgjatë me vendin tuaj. Programi sot premton jo më pak se sa spektakolar. Shtoj një fjalë për ju Edi Rama dhe Kumbaro. Kur ju vizitova vitin e kaluar ishit mikpritës mrekullues. Na mësuat dhe shqip pritjen. Shqipëria dhe mikpritja. Na bërë të ndjehemi të mikpritur. Këto 3 ditë do përjetoni Shqipërinë me të gjitha shqisat siç bëmë vitin e kaluar’, tha Mario Tobias.