Julia Simpson, Presidente (CEO) e Këshillit Botëror të Turizmit dhe Udhëtimit, mbajti fjalën e saj në ceremoninë e hapjes në Berlin, ku tha fjalët më të mira për Shqipërinë, duke lexuar edhe shifrat e turizmit dhe udhëtimit, sikurse edhe prioritetet e zhvillimit të tij në të ardhmen.

“Shqipëria po përjeton një zgjim të madh në turizëm dhe po bëhet destinacion i madh”, tha ajo. Gjithashtu ajo iu referuar një prej shprehjeve të shkrimtarit të ndjerë shqiptar, njeriut të letrave, ismail Kadare, për “arratisje drejt një realiteti hyjnor”.

Fjala e Julia Simpson:

“Falenderoj mikpritësit e këtij viti, Shqiopërisë, është mrekulli që na bashkohet kryeministri Rama dhe ministrja Kumbaro.

Shqipëria po përjeton një zgjim të madh të turizmit dhe të bëhet destinacion madhor dhe jo vetëm, ekskluzivisht për pushimet verore të të huajve.

ITB vjen në një pikë kthese për Europën, bashkëpunimi mund të ndihet i tensionuar, por turizmi dhe udhëtimi është forcë dhe jam krenare që Berlini e mirëpret këtë event.

Ismail Kadare, shkrimtar shqiptar dhe një nga intelektualët tuaj më të mirë thoshte se ‘të jesh një mik për 4 apo 24 orë është arratisja më e madhe drejt një realiteti hyjnor”, edhe pse fatkeqësisht vdiq vitin e kaluar, fjalët e tij jetojnë.

Për të modeluar një ekonomi që është konkurruese, për të zhvilluar ekonominë dhe teknologji.

Kemi nisur një partneritet dhe bashkëpunim. Udhëtimi vazhdon të lulëzojë, në 2034 turizmi do vlejë mbi 100 milionë vende pune të reja, 11% e ekonomisë botërore, do jenë 450 milionë vende pune deri atëherë, do krijojë vende punë më shumë se popullsia aktuale e Gjermanisë.

Destinacione kryesore Londra, Parisi, Madridi dhe Lisbona. Europa po përjeton rritje, Amerika po përjeton rënie me 5%, Azia po përjeton rritje me 9% dhe paqësori është rajoni me rritje më të lartë të turizmit në botë aktualisht.

Shqipëria po e kupton siç duhet këtë. Dy vjet më parë Lumi Vjosa u shndërrua në park kombëtar të lumit të egër në Europë, si trashëgi kulturore, është gjetje e duhur për të rritur turizmin dhe ka përjetuar rritje prej atëherë.

Por edhe Inteligjenca Artificiale po rritet në mënyrë eksponenciale çdo ditë, teknologjia gjithashtu është prioritet.

Ajo çfarë po ndodh tani është e jashtëzakonshme, pasi tani mund të rezervosh pushime edhe nga aplikacionet në telefon, por edhe për çështje të tjera deri shëndetësore.

Teknologji që po e formësojnë raportin e ri dhe po ndryshon lojën, që do i shihni edhe këtu. Sektori i inovacionit e ka revolucionarizuar sektorin tonë. Deri më 2034 do të ndihmojnë akoma më shumë, duke transformuar turizmin dhe udhëtimin”.