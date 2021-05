Pamjet/ Pranga pas dy vitesh për bosin e mafies italiane, dënuar me 30 vite burg (Video)

Bosi i mafies italiane, Rocco Morabito, u arrestua të hënën në Brazilin verilindor, tha policia, pothuajse dy vjet pas arratisjes së tij nga një burg në Uruguaj, ku po priste ekstradimin në Itali.

Morabito, i konsideruar një “kapo” ose kapiten i grupit “Ndrangheta”, u kap në qytetin e Joao Pessoa së bashku me një tjetër “të jashtëligjshëm” italian si rezultat i një hetimi të përbashkët me Italinë, tha policia federale e Brazilit në një deklaratë. Morabito kërkohet në Itali me akuzën e trafikut të drogës.

“Ka të dhëna për përfshirjen e Rocco Morabito në … trafikimin e drogës midis Brazilit dhe Evropës që nga vitet 1990,” tha policia braziliane.

Gjykata Supreme Federale e Brazilit kishte lëshuar një urdhër arresti.

I quajtur “mbreti i kokainës”, Morabito kërkohej që nga viti 1995 nga sistemi italian i drejtësisë, i cili e akuzon atë për trafik droge.

Ndër krime të tjera, ai akuzohet për sigurimin e transportit të drogës në Itali dhe shitjen e tyre në Milano, si dhe përpjekjen për të importuar 592 kilogramë kokainë nga Brazili në 1992 dhe 630 kilogramë një vit më vonë. Ai ishte një nga njerëzit më të kërkuar në Itali kur u arrestua në një hotel në Montevideo në shtator 2017.

Në atë kohë, ai kishte jetuar për 13 vjet me një identitet të rremë në qytetin turistik uruguajan Punta del Este. Morabito ishte dënuar në mungesë të tij me 28 vjet burg nga një gjykatë italiane në 2015, një dënim më vonë u rrit në 30 vjet.

Arratisja nga burgu

Në qershor 2019, ministria e Brendshme e Uruguait njoftoi se Morabito dhe tre të burgosur të tjerë kishin shpëtuar përmes një vrime në çatinë e burgut të tyre në kryeqytetin Montevideo, duke vendosur një ndjekje masive dhe duke bërë që shefi i burgut të Uruguajit të jepte dorëheqjen.

Mafia italiane Ndrangheta mendohet të drejtojë pjesën më të madhe të tregtisë së kokainës në Evropë nga Kalabria në jugperëndim. Ai është gjithashtu i përfshirë në trafik armësh, prostitucioni dhe zhvatje.