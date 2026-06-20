Dalin pamjet e filmuara me dron, nga lart, nga protesta e mbajtur këtë të shtunë në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’.
Video e filmuar me dron shfaq momentin kur turma është mbledhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, për të nisur më pas fjalimet.
Dalin pamjet e filmuara me dron, nga lart, nga protesta e mbajtur këtë të shtunë në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’.
Video e filmuar me dron shfaq momentin kur turma është mbledhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, për të nisur më pas fjalimet.
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© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.
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