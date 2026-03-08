Një sulm ajror i Izraelit ndaj depozitave të naftës në Teheran gjatë natës nga e shtuna në të dielën ka shkaktuar skena dramatike në kryeqytetin iranian, ku flakët e mëdha ndriçuan qiellin dhe e kthyen natën në ditë.
Sipas autoriteteve të Iran, nga sulmi kanë humbur jetën katër persona, ndërsa zjarret masive dhe tymi i dendur janë përhapur në një zonë të gjerë të qytetit. Sulmi goditi depozita nafte në zonën e Shahran-it, duke shkaktuar shpërthime të fuqishme dhe flakë që u panë nga kilometra larg.
Pamjet që po qarkullojnë në rrjet tregojnë skena apokaliptike, ku një masë e madhe zjarri dhe tymi ngrihet në qiell, duke krijuar një formë që i ngjan – në shkallë më të vogël – “kërpudhës” karakteristike të shpërthimeve bërthamore.
Video të filmuara nga drejtues automjetesh në rrugët kryesore të Teheranit tregojnë flakë që ngrihen qindra metra në ajër dhe përhapen në një zonë të gjerë, ndërsa drita e zjarrit ndriçon gjithë horizontin.
Raportohet gjithashtu për rrjedhje të naftës në rrugët e qytetit, ndërsa sipas disa burimeve një pjesë e saj mund të ketë depërtuar edhe në sistemin e kanalizimeve. Kjo ka bërë që flakët të përhapen përgjatë rrugëve, duke krijuar një skenë të pazakontë ku automjetet kalojnë mes zjarreve.
Ekspertët paralajmërojnë se tymi i çliruar nga djegia e naftës mund të jetë toksik dhe ekziston rreziku që të krijohen edhe reshje të ashtuquajtura “shi toksik”. Edhe disa orë pas sulmit, tymi i zi vazhdonte të dilte nga vendi i goditjes.
I wouldn’t wish this on any country https://t.co/gdmw5WBMQw pic.twitter.com/purFbRWN66
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 8, 2026
