Skena tronditëse u panë sot në Ankara kur një burrë mbajti peng vajzën e tij trevjeçare, e kërcënoi me thikë dhe e vari nga dritarja e një apartamenti pas një debati të ashpër me gruan e tij.
Fëmija u shpëtua i padëmtuar pas një operacioni nga forcat speciale të policisë turke.
Sipas Haberler, incidenti ndodhi në lagjen Etimesgut të Ankarasë. Raportimet fillestare tregojnë se burri pati një debat me gruan e tij për një arsye të panjohur dhe më pas kërcënoi se do të vriste fëmijën e tij.
Më konkretisht, gjatë incidentit, ai kapi vajzën e tij trevjeçare dhe e mbajti peng ndërsa mbante një thikë. Situata mori një kthesë edhe më dramatike kur ai u shfaq në dritaren e apartamentit duke mbajtur fëmijën të varur jashtë, duke shkaktuar panik midis banorëve të zonës.
Një video e incidentit, e cila u shpërnda në mediat sociale, kap momentet dramatike para se policia të ndërhynte.
Ankara Etimesgut'ta eşiyle tartıştıktan sonra 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin alan şüpheli, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi https://t.co/1K5QWzkfcb pic.twitter.com/M1ineSXFFy
— Halk TV (@halktvcomtr) June 5, 2026
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