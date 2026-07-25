Kreu i qeverisë Edi Rama ka ndarë këtë të shtunë një mesazh në rrjetin social Facebook, duke publikuar pamje nga ujësjellësi historik i Vranishtit, në Bashkinë Himarë, ku po vijojnë punimet restauruese.
Sipas Ramës, ndërhyrja synon ruajtjen e një prej veprave më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe inxhinierike të vendit.
Punimet restauruese janë pjesë e përpjekjeve për konservimin dhe promovimin e monumenteve me vlera historike e kulturore, me synim ruajtjen e identitetit dhe trashëgimisë kombëtare.
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