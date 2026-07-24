Franca po përballet me një situatë kritike nga zjarret masive që kanë përfshirë jugperëndimin e vendit, duke detyruar autoritetet të urdhërojnë evakuimin e plotë të gadishullit Cap Ferret (Lège-Cap-Ferret), një prej destinacioneve më të njohura turistike në bregdetin Atlantik.
Qindra persona janë larguar nga zona me varka, ndërsa të tjerë po evakuohen nëpërmjet rrugës kryesore drejt Bordosë, teksa flakët vijojnë të përhapen në rajonin e Gironde.
Zjarri, i cili shpërtheu të martën në zonën e Saumos, ka djegur deri tani rreth 8.700 hektarë tokë. Autoritetet franceze kanë mobilizuar forca të shumta zjarrfikëse, ndërsa Presidenti Emmanuel Macron e cilësoi situatën si “shumë të tensionuar”, veçanërisht në Gironde.
Macron bëri të ditur se Franca ka kërkuar ndihmë nga Bashkimi Evropian, ndërsa në mbështetje pritet të mbërrijnë avionë zjarrfikës nga Kroacia, Portugalia, Republika Çeke dhe Sllovakia.
Prefektja e Gironde, Sophie Brocas, urdhëroi fazën përfundimtare të evakuimit të gadishullit Cap Ferret, duke garantuar se forca të policisë do të patrullojnë zonat e boshatisura për të parandaluar grabitjet dhe aktet e vandalizmit.
Ndërkohë, edhe Spanja po përballet me një emergjencë të rëndë nga zjarret. Qeveria spanjolle shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare, pasi flakët vijojnë të jenë jashtë kontrollit në disa zona pranë Madridit.
Zjarret më problematike ndodhen në Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias dhe Burgohondo, ndërsa autoritetet raportojnë se megjithëse përhapja e tyre është ngadalësuar gjatë orëve të fundit, situata mbetet kritike.
Banorët e Aldea del Fresno dhe disa zonave të tjera janë evakuuar, ndërsa zjarrfikësit në të dy vendet vijojnë betejën për të vënë nën kontroll flakët.
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