Pam Bondi ka mbrojtur mënyrën se si u trajtua publikimi i dokumenteve që lidhen me të dënuarin për krime seksuale Jeffrey Epstein, gjatë një hetimi të Kongresit amerikan.
Bondi, e cila në prill u largua nga posti i Prokurores së Përgjithshme të SHBA-ve nga Presidenti Donald Trump, dëshmoi me dyer të mbyllura të premten në Uashington, D.C.
“Ne demonstruam një angazhim të paprecedent për transparencë në kërkimin, mbledhjen dhe shqyrtimin e dosjeve të Epstein, duke prodhuar gati 3 milionë faqe material”, tha ajo në deklaratën e saj hyrëse para Komitetit të Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-ve.
Bondi, e cila në mars ishte thirrur zyrtarisht nga komiteti, u përball me këtë proces pak para se Trump të njoftonte largimin e saj nga detyra.
Si Prokurore e Përgjithshme, ajo ishte përgjegjëse për zbatimin e “Aktit Transparent të Materialeve Epstein”, një ligj i nënshkruar nga Trump që kërkonte publikimin e dokumenteve jo të klasifikuara nga Departamenti i Drejtësisë.
Megjithatë, ajo dhe Departamenti i Drejtësisë janë përballur me kritika të forta, me akuza se disa dokumente janë mbajtur të fshehura dhe se janë publikuar materiale që mund të identifikonin viktimat e Epstein.
“Jam krenare për rekordin dhe përkushtimin ndaj transparencës nën drejtimin tim”, tha Bondi.
“Ky ishte një proces jashtëzakonisht kompleks dhe shumë i ngarkuar. Sipas njohurive të mia, departamenti ka publikuar gjithçka që kërkohej nga ligji.”
Kryetari republikan i komitetit, James Comer, tha se po hetohet “menaxhimi i gabuar i mundshëm” i çështjes Epstein dhe zbatimi i ligjit përkatës.
Para seancës, Comer deklaroi se administratat e mëparshme kishin dështuar ndaj viktimave dhe se Bondi do të pyetet për mënyrën e publikimit të dokumenteve.
Ai shtoi se synimi është të përcaktohet nëse mund të ketë dokumente të tjera që duhet të bëhen publike.
Megjithatë, pas disa orësh dëshmie, demokratët e akuzuan Bondi-n se po shmangte përgjigjet dhe thanë se juristët e qeverisë ndërhynë për ta penguar të fliste.
Përfaqësuesi demokrat Robert Garcia deklaroi se Bondi kishte refuzuar të përgjigjej për çdo pyetje që lidhej me Presidentin Trump. Edhe Melanie Stansbury tha se procesi ishte i paqartë dhe e quajti atë një “mbulim”.
Ajo shtoi se Departamenti i Drejtësisë kishte ndërhyrë për të ndaluar Bondi të përgjigjej për pyetjet mbi çështjen.
Bondi u thirr nga komiteti disa javë pasi ligjvënësja republikane Nancy Mace e akuzoi Departamentin e Drejtësisë për “mbulim” dhe kërkoi thirrjen e saj në Kongres.
Administrata Trump dhe Bondi kanë qenë nën presion të madh për publikimin e plotë të dosjeve të Epstein dhe për mënyrën e trajtimit të tyre, përfshirë akuzat se nuk janë redaktuar siç duhet emrat e viktimave.
Epstein vdiq në burg në vitin 2019, teksa priste gjyqin për trafikim seksual.
Në shkurt 2025, Bondi kishte deklaruar në një intervistë se kishte një listë të klientëve të Epstein “mbi tavolinën e saj”, por më vonë Departamenti i Drejtësisë e mohoi këtë duke thënë se nuk ekzistonte një listë e tillë.
Gjatë mandatit të saj, ajo u përball gjithashtu me kritika nga demokratët për përdorimin politik të Departamentit të Drejtësisë kundër kundërshtarëve të Trump.
Pas largimit të saj, ajo u zëvendësua përkohësisht nga Todd Blanche.
