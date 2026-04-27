Pallati Buckingham ka njoftuar se vizita shtetërore e Mbretit Charles dhe Mbretëreshës Kamila në Shtetet e Bashkuara do të vazhdojë siç ishte planifikuar, pas incidentit me armë që ndodhi në Uashington DC, i cili ngjalli shqetësime për sigurinë.
Në një deklaratë të lëshuar ditën e diel, Pallati tha se ky vendim ishte marrë pas diskutimesh të zhvilluara. Megjithatë, janë bërë disa ndryshime të vogla në agjendën e vizitës, për shkak të shqetësimeve për sigurinë.
Një person i armatosur ka qëlluar me armë gjatë eventit të Drekës së Korrespondentëve në Shtëpinë e Bardhë të shtunën në mbrëmje, në një hotel në Uashington. Sipas autoriteteve amerikane, i dyshuari mund të synonte të vriste Donald Trump, që ishte i pranishëm.
Pallati tha se Mbreti kishte ndjerë “lehtësim të madh” kur mori lajmin se presidenti Trump, Melania Trump dhe të tjerë të ftuar kishin shpëtuar pa lëndime. Ata gjithashtu i kishin kontaktuar privatisht, për të shprehur solidaritet me ata që u prekën nga ngjarja e pakëndshme e sulmit me armë.
Për shkak të këtij incidenti, siguria për vizitën e Mbretit dhe Mbretëreshës do të rritet në nivele më të larta. Autoritetet amerikane kanë siguruar se sistemi i sigurisë ka funksionuar dhe se vizita do të vazhdojë pa probleme.
