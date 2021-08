Nga Adriatik Doçi

Krerët e opozitës Lulzm Basha, Monika Kryemadhi dhe ai që konsiderohet si ‘komandanti padiskutueshëm’ i PD-së, Sali Berisha, po kalojnë ditët e fundit një ‘siklet të madh’, si kusht për t’u ulur në Parlamentin e ri në shtator. Teksa SPAK është në një presion historik ndërkombëtar për të goditur korrupsionin në nivelet e larta në Shqipëri, Basha, Kryemadhi dhe Berisha duhet të deklarojnë nga fillimi dhe të justifikojnë me dokumentacion ligjor pasurinë, si kusht për t’u bërë pjesë e Kuvendit që prodhuan zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021. Dhe jo vetëm pasuritë e tyre të krijuara gjatë 30 viteve të fundit, por edhe çdo pasuri në emër të familjarëve. Data 9 gusht 2021 ishte edhe afati i fundit për deklarimin dhe justifikimin e pasurive pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë.

Detyrimi i përfaqësuesve të opozitës, të zgjedhur deputetë në zgjedhjet e 25 prillit, për të deklaruar dhe justifikuar pasuritë nga fillimi, është rrjedhojë e vendimit të tyre politik në shkurt të vitit 2019, për djegien e mandateve të përfaqësimit në Kuvend, në kuadër të strategjisë për të rrëzuar qeverinë ‘Rama II’. Ky vendim ka sjellë si pasojë ndërprerjen e vazhdimësisë së përfaqësuesve të opozitës si deputetë në Kuvend dhe përfshirjen e tyre në kategorinë e funksionarëve, të cilët duhet të deklarojnë pasuritë para fillimit të punës, parashikuar në nenin 5/1 të ligjit nr. 9049 / 2003 për deklarimin dhe kontrollin e pasurive.

Ish-deputetët e PD-LSI, të cilët ‘dogjën’ mandatet në shkurt të vitit 2019, por që u zgjodhën sërish deputetë në zgjedhjet e 25 prillit 2021, duhet të deklarojnë pasurinë si deputetët e zgjedhur për herë të parë, që do të thotë jo një deklarim periodik të vitit të fundit, për pasuritë e grumbulluara që nga viti 1990, shoqëruar me dokumentacionin justifikues.

Po çfarë pasurish të luajtshme dhe të paluajtshme duhet të justifikojnë edhe një herë nga fillimi Berisha, Basha dhe Kryemadhi?

Sali Berisha, në kuadër të strategjisë mbrojtëse pas shpalljes ‘non grata’ nga SHBA për korrupsion, deklaron në çdo studio televizive se pasuria e tij është vetëm një apartament dhe 100 mijë euro kursime nga pagat. Por e vërteta është se Familja Berisha, me vetëm një apartament modest në vitet ’90, sot ka një pasuri me vlerë miliona euro. Pasuria është në emër të fëmijëve Shkëlzenit dhe Argitës, si dhe dhëndrit Jamarbër Malltezi.

Nga viti 2008, kur ka deklaruar për herë të parë pasurinë, deri në vitin 2015, Shkëlzen Berisha deklaron mbi 650 mijë euro të ardhura nga puna si sekser. Mbi 260 mijë USD Shkëlzen Berisha i ka fituar përmes konsulencës juridike. Ka blerë dy makina në vlerë 85 mijë euro dhe 18 mijë euro. Në vitin 2013 ka blerë një apartament në Tiranë 346 mijë euro, të cilin e ka shitur tre vite më pas për 600 mijë euro. Në mënyrë të dyshimtë, Shkëlzen Berisha ka ngritur edhe një fabrikë për përpunimin e boronicave në Gërdec. Në vitin 2018, ka blerë 3 parcela arë 6.183 metra katrorë, 3 parcela truall 14.220 metra katrorë dhe 5.066.5 metra katrorë godina në Gërdec, me një kredi 1.8 milionë euro, duke lënë si kolateral këto prona, ndonëse vlera e tyre është më e ulët se sa vlera e kredisë dhe më e ulët akoma nëse llogarisim edhe interesat. Por, më e dyshimtë është shuma 1.9 milionë euro për blerje pajisje për përpunim boronicash, pasi nuk dihet asgjë për burimin e këtyre parave.

Argita Berisha, në deklaratën e parë të pasurisë, deklaron 10 pasuri të paluajtshme me vlerë qindra mijëra euro. Konkretisht ka deklaruar apartament 200 m2 me vlerë 100 mijë euro, apartament 120 m2 me vlerë 150 mijë euro, apartament 141 m2 me vlerë 100 mijë dollarë, apartament plus parking, me sipërfaqe 188 m2, me vlerë 125 mijë dollarë, apartament 77 m2 përfituar nga privatizimi, apartament 95 m2 dhe garazh, gjysmë vile në Gjiri i Lalëzit 56 mijë euro, shtesa anësore e pallatit me sipërfaqe 60 m2, dyqan 33 m2 26 mijë euro si dhe 3 mijë m2 tokë me vlerë 6 milionë lekë. Burimi i këtyre pasurive janë të ardhurat nga paga që Argita dhe Jamarbri kanë fituar në Kosovë si pjesë e UNMIK deri në vitin 2006.

Në vitin 2010, Argita blen një tjetër apartament me vlerë 200 mijë euro. Të ardhurat vjetore të Argitës kulmojnë deri në mbi 170 mijë euro nga ekspertiza, mësimdhënia dhe qiratë. Nga ana tjetër, Jamarbër Mallezi rezulton pronar me 35-50 % i 20 kullave në Tiranë, 17 të ndërtuara dhe 3 në proces ndërtimi, të ngritura mbi ish-Klubin Partizani. Bëhet fjalë vetëm për pasurinë e deklaruar nga Familja Berisha. Me përjashtim të kullave tek ish Klubi Partizani, të gjitha pasuritë e tjera të deklaruara duhet të justifikohen edhe një herë nga Familja Berisha.

Po aq magjepse është edhe pasuria e kryetares së LSI, Monika Kryemadhit dhe bashkëshortit të saj, Ilir Meta, President i Republikës. Kur kanë hyrë në politikë, Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta kishin si pasiri vetëm 1/3 dhe 1/4 në dy apartamente të prindërve. Sot, Meta dhe Kryemadhi kanë në pronësi një apartament me vlerë 400 mijë euro në Tiranë, vilën e famshme në Gjirin e Lalzit me vlerë të papërcaktuar, pallatin në Laprakë, me vlerë të papërcaktuar, por që deri më sot kanë shitur apartamente nga pallati me vlerë mbi 1 milionë euro. Duket e pabesueshme, por burimi i pasurisë me vlerë miliona euro të Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit është: një kredi 60 mijë USD, 5 milionë lekë kursime dhe një dhuratë e dyshimtë.

Po aq e dyshimtë dhe magjepse është edhe pasuria kryetarit të opozitës, Lulzim Basha, i cili sot e kësaj dite refuzon çdo sqarim para publikut se ku jeton me familjen dhe në ç’formë banon. Në deklarimin e parë të pasurisë, në vitin 2005, Lulzim Basha deklaron edhe një shtëpi me vlerë 250 mijë euro të blerë në Holandë, në Utreht. Asnjëherë Basha nuk ka sqaruar për publikun vitin e blerjes dhe burimin e parave. Dihet vetëm se Basha e bleu vilën pas studimeve të pretenduara, pasi edhe për studimet ka dyshime të forta.

Basha ka deklaruar fillimisht edhe një apartament 205 mijë USD, apartamenti në Durrës 33 mijë euro, 1/3 e një apartamenti në Tiranë 17 500 lekë, 1/4 e një apartamenti në Tiranë 62 mijë USD, 1/4 e një trualli 22 100 m2 në Tepelenë, dy depozita 52 mijë USD dhe 81 mijë euro, Mercedes Benz 72 mijë euro, pikture 6 500 euro, unazë diamanti 11 500 euro, orë dore 5 200 euro, orë dore 4 500 euro dhe servis porcelani në vlerën 6 800 euro. Mister mbetet edhe përdorimi i një makine luksoze nga Basha blerë në Gjermani për 53 mijë euro nga një kompani, e cila merrte tendera kur Basha ishte kryebashkiak i Tiranës.

Pasuria e deklaruar nga Familja Berisha për të gjitha vitet

Sali Berisha

-Apartament në Tiranë 125 m2

-100 mijë euro kursime nga pagat

Shkëlzen Berisha

Viti 2008

Ndërmjetësime 82 mijë euro

Ndërmjetësime 6.9 mijë euro

Viti 2009

200 mijë euro nga ndërmjetësimet në shitblerje pasurish

Makinë 18 mijë euro.

Viti 2010

150 mijë euro nga ndërmjetësimet

3 632 528 lekë të ardhura si konsulent juridik

Viti 2011

1 842 680 lekë të ardhura si konsulent juridik

12 000 euro kontratë qiraje të Vilës B9, në Lundër

Viti 2012

Makinë me vlerë 85 000 euro (55 000 euro kredi)

5 668 384 lekë të ardhura nga konsulenca ligjore

Viti 2013

346 mijë euro blerje apartamenti 198 m2 dhe parkingu te ETC (277 200 euro kredi)

4 520 814 lekë të ardhura nga konsulenca ligjore

31 964 euro të ardhura nga dhënia e apartamentit te ETC me qira,

Pagesë qiraje për zyrat në Lundër 4 800 euro.

Vitin 2014

1 266 628 lekë rroga nga “Albanian Legal Company”,

954 068 lekë dividenti nga “Albanian Legal Company”,

50 350 euro të ardhura nga qiraja e apartamentit tek ETC Tiranë

Detyrim huaje 34 222 euro.

Vitin 2015

210 mijë euro nga ndërmjetësimi

1.000.000 lekë të ardhura nga konsulenca juridike

759.789 lekë të ardhura nga punësimi,

47,956 euro të ardhura nga qeraja e apartamentit

Kontratë qeraje në Lundër, 18 mijë euro.

Viti 2016

600 mijë euro të ardhura nga shitja e pasurive të paluajtshme në 2015

3 000 000 lekë nga konsulenca

961 956 lekë nga paga

Vlera 47 956 euro nga qiraja e apartamentit të vitit 2015

Viti 2017

3 000 000 lekë të ardhura nga shoqëria Agromel

959 784 lekë nga paga

Viti 2018

3 parcela arë 6.183 metra katrorë, 3 parcela truall 14.220 metra katrorë, 5.066.5 metra katrorë godina në Gërdec, me kredi 1.8 milionë euro.

Pajisje për ngritjen e një fabrike boronicash në Gërdec 1.9 milionë euro

6 700 000 lekë nga konsulenca

2 281 228 lekë nga konsulenca faturuar në vitin 2017, arkëtuar në 2018

1 050 0000 lekë nga punësimi në “Albanian Legal Company”

Dhënë hua 90 mijë euro, kthim 10 mijë euro

Viti 2019 deri në 11 mars

Pakësuar llogaritë me 43 mijë euro

Jamarbër Malltezi

-Jamarbëri pronar me 35-50 % i 20 pallateve në Tiranë, ndërtuar mbi pronën ish-Klubi Partizani

Argita Malltezi

Pasuria para vitit 2005:

Apartament 200 m2, vlera 100 mijë euro

Apartament 120 m2, vlera 150 mijë euro

Apartament 141 m2, vlera 100 mijë dollarë

Apartament plus parking, 188 m2, vlera 125 mijë dollarë

Apartament 77 m2 në Tiranë, përfituar nga privatizimi

Apartament 95 m2 dhe garazh, shkëmbyer me apartament tjetër dhe 14 mijë USD

Gjysmë vile në bregdet Gjiri i Lalëzit, vlera 56 mijë euro

Shtesa anësore e pallatit, 60 m2 e pa hipotekuar. Vlera 20 mijë dollarë

Dyqan 33 metra katrorë, vlera 26 mijë euro

Tokë tre mijë m2, vlera 6 milionë lekë

Makina Mitsubishi 8500 dollarë

Makinë Benz klas A, 5 mijë euro

Viti 2006

110 mijë lekë paga e Jamarbrit

7.6 milionë lekë si avokate

2 mijë euro qira nga apartamenti për 2 muaj

5.8 mijë euro shlyerje të kredi nga 141 mijë euro

Viti 2007

Shkëmbyer apartament plus parking me 2/3 pjesë apartamenti

Shitur apartament 70 mijë euro

Shitur apartament 129 mijë euro

Shitur shtesë apartamenti 79 mijë euro

7.9 milionë lekë nga avokatia

786 mijë lekë nga Fakulteti i Drejtësisë

7.8 mijë euro nga fakulteti privat në Kosovë

1.5 milionë lekë paga e bashkëshortit

10 mijë euro nga dhënia me qira e apartamentit

Viti 2008

5.2 milionë lekë ose 52 mijë USD nga aktiviteti i avokatisë

Shet dy makinat, 8.2 mijë euro dhe 5 mijë euro

821 mijë lekë paga në fakultet

Mësimdhënie në Kosovë në fakultet privat, 3 mijë euro në muaj

Qeratë e dy apartamenteve, 900 euro në muaj dhe 1170 euro në muaj

9 mijë USD grand nga OKB

Shlyer kredi 138 mijë euro

Viti 2009

Shtim i sipërfaqes së apartamentit, 65 m2 dhe 59 m2 verandë, 70 mijë euro

4.1 milionë lekë ose 41 mijë USD nga aktiviteti i avokatisë

Paga në Fakultetin e Drejtësisë, 993 mijë lekë

Qeratë e dy apartamenteve, 900 euro në muaj dhe 1170 euro në muaj

3 muaj mësimdhënie në Kosovë 5.5 mijë euro

Viti 2010

200 000 mijë euro apartament 195 m2 Rr, M. Matohiti

6 635 600 lekë ose 66 mijë USD nga mësimdhënia në fakultete private, plus edhe 10 mijë euro.

Rroga te Fakultetit i Drejtësisë 1.137.294 lekë

Qeratë e dy apartamenteve, 900 euro në muaj dhe 1170 euro në muaj

Viti 2011

8.5 milionë lekë ose 85 mijë USD të ardhura nga ekspertiza dhe fakultete private, plus 35 mijë euro

Roga në Fakultetin e Drejtësisë 1.066.498 lekë

Mësimdhënie në Shkollën e Magjistraturës 47 520 lekë

Nga dhënia me qira apartamenti, 900 euro/muaj

Nga dhënia me qira apartamenti 1170 euro/muaj

Nga dhënia me qira e një apartamenti, Rr. M. Matohiti 1450 euro në muaj, për 10 muaj

Pagesa të prapambetura gjatë ushtrimit të një aktiviteti tregtar 8 000 euro.

Viti 2012

45 mijë euro shitja e një garazhi

55 mijë euro shitje pronë e patundshme

6 164 749 lekë ose 61 mijë USD nga mësimdhënia në fakultete private

2 072 545 lekë paga e shpërblime si pedagoge pranë Fakultetit të Drejtësisë

Të ardhura nga ekspertiza 11 mijë euro.

Të ardhura nga “professional fee” 1 866 dollarë.

15 600 euro qira apartamenti

Viti 2013

Apartament 50 m2 në Gjirin e Lalzit, 25 mijë euro.

Rikonstruksion vile në Gjirin e Lalzit 45 mijë euro.

59 mijë euro të ardhura nga qiratë

922 425 lekë pagesë për legalizimin e vilës në Gjirin e Lalzit dhe blerjen e tokës.

6.5 milionë lekë të ardhura nga mësimdhënia në Universitete private

682 064 lekë të ardhura nga të drejtat e autorit

86 400 lekë të ardhura si anëtare e Senatit të Universitetit

Viti 2014

1 466 840 lekë paga në Fakultetin e Drejtësisë dhe shpërblime,

1 409 400 lekë nga mësimdhënia në fakultete private,

800 000 lekë nga të drejta të autorit,

46 mijë euro nga qiratë

64 800 lekë të ardhura nga Senati

Viti 2015

Apartament 179 mijë euro, 128.3 m2 pjesë e regjimit martesor.

Parking 26 mijë euro

42 mijë euro të ardhura nga qiradhënia

Paga në Fakultetin e Drejtësisë 916 299 lekë.

Të ardhura nga mësimdhënie private 1 025 000 lekë.

Të ardhura nga e drejta e autorit 459 236 lekë.

45 mijë euro shitja e një dyqani

Viti 2016

1 031 646 lekë paga e shpërblime pranë Fakultetit të Drejtësisë,

1 149 936 lekë mësimdhënia në fakultete private

Të ardhura nga e drejta autorit, 640 869 lekë

34 mijë euro të ardhura nga qiratë

600 USD interesa bankare

Honorare dhe shpërblime të tjera, 642 691 lekë

Viti 2017

40 mijë euro nga qiratë

1 937 712 lekë nga mësimdhënia në fakultete private.

22 mijë euro nga konsulenca.

Viti 2018

28 mijë euro nga qiratë

1 086 464 lekë nga Fakulteti i Drejtësisë

1 829 280 lekë mësimdhënia në fakultete private

356 800 Lekë nga e drejta e autorit,

659 240 Lekë nga honoraret dhe shpërblimet.

Rimbursim i shpenzimeve shëndetësore 6 874.13 euro

Viti 2019 deri në 11 mars

9 mijë euro nga qeratë

196 mijë lekë nga Fakulteti i Drejtësisë

300 mijë lekë nga mësimdhënia në fakultete private

61 mijë lekë honorare dhe shpërblime

Pasuria e plotë e deklaruar në të gjitha vitet nga Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi

Viti 2003

25 % të një apartamenti banimi 2+1, Rr. Qemal Stafa

Vilë në Golem, 60 000 dollarë, lulishte 327 m 2.

Hua në bankën Italo-Shqiptare 60 000 dollarë

Shlyerje kredie, 7 580 dollarë në bankën Italo-Shqiptare

Interesa bankare 2 160 dollar, banka Italo-Shqiptare

Të ardhura bruto 2 milionë lekë nga pagat

Viti 2004

Shlyerje kredie për vilën në Golem, 19 808 dollar

Paga nga si anëtar i Kuvendit të Shqipërisë, 1. 735 404 lekë.

Viti 2005

Meta paga si deputet, 1 423 787 lekë

Kryemadhi paga si deputete, 1 672861

Shlyerje kredie për vilën në Golem, 9 770 dollarë

Viti 2006

300 000 euro, shitje e vilës në Golem

1 386 694 lekë, paga nga Kuvendi i Shqipërisë.

900 000 lekë, pagë e bashkëshortes nga sigurimet kalimtare.

8 840 dollar, shlyerje kredie në bankën Italo-Shqiptare

Viti 2007

Tokë me sipërfaqe 1200 m2, vlerë 5 000 000 lekë, ku 700 m2 janë blerë me të ardhurat e veta në vitin 2007, ndërsa pjesa tjetër është përfituar me dhurim në vitin 1995 nga i vëllai.

1 425167 lekë, paga, shpërblime dhe komisione

1 000 919, pagë bashkëshortja në këshillin bashkiak

11 750 dollar, shumë e kthyer nga kredia e marrë pranë bankës Italo-Shqiptare

21 124 dollar, shuma e mbetur pa shlyer pranë bankës Italo-Shqiptare

Viti 2008

43 256 lekë llogari për pagat në Credins Bank

4 807 dollarë llogari bankare për shlyerje kredie në San Paolo Bank

2 777 566 lekë paga dhe shpërblime si deputet në Kuvendin e Shqipërisë

659 565 lekë të ardhura nga bashkëshortja si ish-deputete në Kuvendin e Shqipërisë

378 789 lekë të ardhura nga bashkëshortja si anëtare e Këshillit Bashkiak Tiranë

22 000 dollarë shuma e shlyer nga deklarimi i mëparshëm për kredinë e marrë për blerjen e një apartamenti banimi në Durrës

40 000 lekë shtesë në llogarinë bankare të bashkëshortes Monika Kryemadhi

Kontratë sipërmarrje në emrin e Monika Kryemadhit mbi truallin e deklaruar më parë, në rrugën “Teodor Keko”, mbrapa Doganës së Tiranës, me firmën “Agikons”, nga e cila përfiton 35% të sipërfaqes së ndërtimit

Viti 2009

161 808 lekë borxh në llogarinë bankare për pagat te Credins Bank

34 727 lekë, gjendje në llogarinë bankare për pagat panë Credins Bank

1 388 euro në llogarinë bankare në Credins Bank

20.321 euro overdraft, panë bankës Credins, me garant Drini Kryemadhi

Viti 2010

Shtesë në llogarinë Bankare Credins Bank 135 318 lekë

Apartament banimi 200 metra katrorë te Rr. Barrikada 400 000 euro

Burimi, kredi nga Credins Bank 200 000 euro

Gjendja cash 200 000 euro

Paga si zëvendëskryeministër dhe ministër Ekonomie 1 768 385 lekë

Bashkëshortja, sekretare e LSI 969 324 lekë

Anëtare e Këshillit Bashkiak 278 100 lekë

Kredi nga Credins Bank për blerja apartamenti 200 000 euro, 6550 euro paguar

Shtesë në llogarinë Bankare tek Credins Bank, 295 782 lekë

Pakësim në llogarinë Bankare tek Credins Bank

Apartament banimi 2 kate, me sipërfaqe 317 metra katror në fshatin turistik në Gjirin e Lalzit Durrës me kontratë sipërmarrjeje me Lura sh.p.k.

Burimi, këmbimi me sipërfaqe ndërtimore 300 metra katrore, ambiente tregtare, sipas kontratës me kompaninë Agi-Kons shpk, si përfitues 33 % të sipërfaqes së ndërtimit si pronar trualli.

Viti 2011

Ilir Meta 2 401 407 Lekë nga paga si deputet

Kryemadhi, 963 340 Lekë nga paga si Sekretare Organizative në LSI.

Kryemadhi, 132 300 Lekë si anëtare e Këshillit Bashkiak Tiranë

Shtesë 144 243 Lekë në llogarinë bankare të pagës.

14 123 Euro shlyerje të kësteve të kredisë në shumën 200 000 euro

Viti 2012

Meta 1 499 642 lekë nga paga si deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2012.

Kryemadhi, 959 592 lekë nga paga

Pakësuar me 588 863 Lekë gjendja e llogarisë bankare

Pakësuar me 7 000 Euro gjendja e parave cash.

Shpenzuar 12 271 euro për shlyerje të kredisë 200 000 euro

Viti 2013

Kryemadhi të ardhura nga LSI, 663 897 lekë.

Të ardhura si deputete 714 099 lekë.

Meta, të ardhura si deputet 1 839 073 lekë.

Gjendja cash 11 000 euro.

Detyrim overdrafti 95 093 lekë.

Pagesë 13 321 euro për kredinë bankare.

Viti 2014

Kryemadhi paga si deputete, 2 295 826 lekë.

Meta të ardhura si deputet, 1 964 421 lekë.

Pronare me 100 % e 13 apartamenteve të banimit me sipërfaqe totale 1444.8 m2.

Të ardhura nga shitja e ap. të banimit, 57 798 euro.

Të ardhura nga shitja e ap. të banimit, 64 020 euro.

Gjendja e llogarisë bankare, 56 778 euro.

Gjendja e llogarisë, 2 336 669 lekë.

Gjendja cash, pakësuar me 8 000 euro.

Gjendja e llogarisë, 11 038 euro.

Gjendja e llogarisë bankare, 82 086 lekë.

Kredi bankare, detyrimi 163 506 euro.

Meta, gjendja e llogarisë, shtuar me 269 524 lekë.

Shpenzime për përvjetorin e ditëlindjes, 1 822 400 lekë.

Shpenzime për energjinë elektrike 338 640 lekë.

Viti 2015

Paga deputete, 2 629 956 lekë.

Interesa bankare, 14 609 lekë.

Vajza, interesa bankare, 182 euro.

Meta, të ardhura nga paga, 2 015 182 lekë.

Gjendja e llogarisë, pakësuar me 12 175 euro.

Gjendja e llogarisë, shtuar me 14 609 lekë

Vajza, gjendja, shtuar me 182 euro.

Gjendja e llogarisë, pakësuar me 35 915 lekë.

Detyrime të papaguara në vlerën 154 207 euro për një kredi bankare për blerje apartamenti.

Detyrime të papaguara në vlerën 1 235 677 lekë për overdraft bankar.

Meta, gjendja e llogarisë 1 815 082 lekë.

Viti 2016

Të ardhura si deputete, 1 993 076 lekë.

Meta të ardhura si kryetar Kuvendi Kuvend, 1 955 743 lekë

Shitur ap. banimi me sip. 104.74 m2, në vlerën 60 958 euro

Shitur ap. banimi me sip. 166.2 m2, në vlerën 85 088 euro

Shitur ap. banimi me sip. 108.5 m2, në vlerën 57 885 euro

Shitur ap. banimi me sip. 200 m2, në vlerën 345 000 euro

Gjendje llogari dyemërore, së bashku me vajzën Bora, shtuar me 9 181 lekë.

Gjendje llogari bankare, shtuar me 174 403 euro.

Mbyllur kredia në vlerën 155 000 euro më 25.02.2016 pasi është zëvendësuar debitori.

Pakësuar gjendja në e z. Meta me 1 113 620 lekë.

Çelur llogari bankare studentore për djalin, vlera 43 727 lekë.

Meta llogari dy emërore 1 001 029 lekë.

Shlyer 1 327 056 lekë për overdraft të marrë në vitin 2015.

Viti 2017

Të ardhura nga Kuvendi, shuma 1 993 386 lekë.

Metaj, të ardhura në Presidencë, shuma 982 830 lekë.

Shitur apartament banimi me sip. 101 m2 në vlerën 55 550 euro.

Shitur apartament banimi me sip. 166.2 m2 në vlerën 58 806 euro.

Gjendja e llogarisë bankare në emër të vajzës, shtesë 8 037 lekë.

Gjendja e llogarisë, pakësim 131 053 euro.

Gjendja e llogarisë bankare në Credins Bank, 140 000 GBP, (paund), për pagesë për shkollën për vajzën Znj. Bora Metaj dhe djalin, Z. Besar Metaj.

Djali, Z. Besar Metaj, overdraft, 264 239 lekë.

Meta, gjendja e llogarisë, pakësim 538 824 lekë.

Gjendja e llogarisë, shtesë 1 702 lekë.

Meta, overdraft, 106 954 lekë.

Bora Metaj, gjendja e llogarisë bankare, shtesë 71 euro.

Vajza Bora overdraft, 210 208 lekë

Viti 2018

Ilir Meta shtim i llogarisë, 1 319 680 lekë.

Llogari dyemërore, shtuar me 28 4009 lekë.

Paga si President, 2 550 183 lekë.

Dieta jashtë vendit, 6 480 lekë dhe 2 340 USD.

Të ardhura si kryetar KLD, 85 000 lekë.

Honorare nga mbledhjet e KLD, 42 500 lekë.

Overdraft, 133 845 lekë.

Monika Kryemadhi, shitje apartamenti 76.88 m2, 42 284 euro.

Shitje apartamenti 133,7 m2, 64 103 euro.

Llogari bankare 787 171 lekë.

Pagesë si rrjedhojë e kontratës…, likuidim kësti i dytë, 145 mijë euro.

Llogari bankare e shtuar në euro, 57 665 euro.

Të ardhura si deputete, 2 238 923 lekë.

Overdraft 761 lekë.

Overdraft 2 243 127 lekë.

Vajza Bora, llogari dyemërore, 11 940 GBP

Debi në kartën visa, 158 357 lekë.

Llogari dyemërore, 11 940 GBP 8 056 lekë.

Shlyerje overdraft, 210 208 lekë.

Djali Besari, pakësuar llogaria 28 409 lekë.

Overdraft, 306 001 lekë.

Viti 2019

Paga si President, 2 264 128 lekë, 6420 euro dieta jashtë vendit, 2 220 USD dieta brenda vendit.

Pakësim llogarie bankare, 1 250 800 lekë.

Shtim i llogarisë së përbashkët Ilir Meta dhe Besar Meta, 1 244 lekë.

Monika Kryemadhi, arkëtim nga shitja e apartamenteve më parë, 8 061 euro, 5267 euro, 12 176 euro, 18 212 euro, 93 404 euro.

Pakësim i llogarive, 80 314 euro dhe 785 589 lekë.

Llogari në paund, 60 001 GBP

Të ardhura nga paga si deputete dhe ish-deputete, 1 393 475 lekë.

Ovedraft, 2 231 174 lekë, shlyer 761 euro.

Llogari dyemërore, Bora Meta dhe Kryemadhi, 9 521 lekë.

Pakësim i debitit me kartën visa, 158 357 lekë.

Vajza Bora, përfituar nga kthimi mbrapssh i një pagesa në Universitetin Strathclyde, 2480 GBP.

Vajza Bora, ovedraft 571 724 lekë.

Djali Besari, debit në kartën visa, 575 047 lekë.

Likuidim i overdraftit nga mamaja, Monika Kryemadhi, 306 001 lekë.

Pasuria e deklaruar nga Lulzim Basha për të gjitha vitet

Viti 2005

Shtëpie në Holandë 510 000 gulden ose rreth 270 mijë euro

Apartamenti në Tiranë 205 mijë USD

Apartamenti në Durrës në vlerën 33 mijë euro.

1/3 e një apartamenti në Tiranë 17 500 lekë.

1/4 e një apartamenti në Tiranë 62 mijë USD

1/4 e një trualli 22 100 m2 në Tepelenë

Depozitë b 52 mijë USD

Depozitë 81 mijë euro.

Makinë Mercedes Benz 72 mijë euro

Pikture në vlerën 6 500 euro

Orë dore 5 200 euro

Orë dore 4 500 euro

Unazë diamanti 11 500 euro

Servis porcelani në vlerën 6 800 euro

Aksione në NASDAQ 18 000 USD

Kredi 204 mijë euro, interes 4.2% dhe afat 7 vjet.

Viti 2006

Paga si ministër Transporti, 1 907 700 lekë.

Bashkëshortja Aurela Isufi paga si Drejtore Programesh pranë fondacionit EËPPP në Holandë, 49 512 euro.

Aurela Isufi, shitja e apartamentit 100 mijë euro, ku ishte bashkëpronare me 33%.

Viti 2007

Paga si ministër, 10 469 000 lekë.

Aurela Basha paga në vlerën 51 391 euro.

Aurela Basha të ardhura nga shitja e veturës 45 000 euro.

Të ardhura nga shitja e banesës në Hollandë 257 500 euro

Viti 2008

Paga si ministër, 1 611 924 lekë.

Aurela Basha paga 29 753 euro.

Aurela Basha të ardhura nga shitja e apartamentit në Durrës 45 000 euro.

Viti 2009

Paga si ministër 1 143 730 lekë.

Aurela Basha paga 11 389 euro.

Viti 2010

Paga si Ministër i Brendshëm, 1 652 127 lekë.

Aurela Basha paga si Drejtore Programesh në Holandë, 14 038 euro.

Viti 2011

Paga si kryetar Bashkie në vlerën 734 162 lekë.

Aurela përfitime afatshkurtra lejelindje 10 808 euro.

Viti 2012

paga si kryetar Bashkie 1 699 352 lekë.

Aurela shet apartament në Tiranë, 10 450 000 lekë

Viti 2013

Paga si kryetar Bashkie 1 650 222 lekë.

Aurela Basha shërbime si PR consultancy 22 000 euro

Viti 2014

Paga si kryetar i Bashkisë së Tiranës, 1 520 008 lekë.

Aurela Basha paga 26 040 euro.

Viti 2015

Paga si kryetar i Bashkisë së Tiranës, 1 267 273 lekë

Aurela Basha, paga si drejtuese e programit EËCP Holandë 25 738 euro

Viti 2016

Paga si kryetar i PD-së, 923.200 lekë.

Viti 2017

Paga si kryetar i PD, 923 200 lekë.

Të ardhura si deputet 436 556 lekë.

Aurela Basha, 19 240 euro.

Viti 2018

Të ardhura si deputet 1 335 462 Lekë.

Bashkëshortja, 32 705 Euro.

Viti 2019 (deklarata e fundit)

Të ardhura si deputet, 205 600 lekë

Bashkëshortja, drejtore programesh në Holandë, 6 mijë euro./Shqiptarja.com