A ka marrëveshjes mes maxhorancës e opozitës për ti kthyer normalitetin parlamentit duke plotësuar kërkesat për ngritjen e komisioneve hetimore

“Unë realisht nuk arrij ta kuptoj nëse ata që arrijnë të komentojnë marrëveshje për ngritje të komisioneve hetimore. Ne nuk kemi refuzuar dhe nuk kemi shkelur asnjë të dejtë për ngritjen e komisioneve hetimore. Ne kemi referuar të votojmë iniciativa që shkelin kornizën e mire përcaktuar nga vendimet e GJK.

Kjo nuk është çështje marrëveshje apo negociatash, është çështje të drejtash. Opozita ka të drejtë të ngrejë një komision hetimor, por sipas rregullores. Nuk ka nevojë për marrëveshje, negociata apo bisedime. Diskutimet për këtë bëhen në komision. Besoj se kanë kaluar disa muaj që unë e kam thënë dhe e përsëris. Komisioni i Reformës Zgjedhore, praktikë që ka dalë nga konteksti i kohës që po jetojmë. Ligjin do ia lëmë në dorë Kuvendit. Nëse do të ketë vota, të ketë. Nëse jo, do të bëjmë zgjedhje me ligjin ekzistues.

Në të gjithë këtë përudhe kam parë me kënaqësi që kryetarët e bashkive kanë bërë punët e tyre”, tha Rama./m.j