Pas takimit me banorët e Thethit, kryeministri Edi Rama ka postuar në rrjetet sociale komentet e qytetarëve.
Sipas Ramës pas atyre profileve fshihen ‘sorrat e opozitave parlamentare dhe korbat e opozitave imagjinare, të cilat e shndërruan bulevardin e flamingove në sheshpërsheshin e vulgaritetit’.
Rama theksoi se gjuha e përdorur në hapësirën dixhitale ndaj komunitetit vendës është e papranueshme, duke kërkuar nga qytetarët të reflektojnë.
Postimi i Ramës:
Lexoni ARGUMENTAT E KUNDËRSHTARËVE TË PAKETËS SË MALEVE dhe kini parasysh se 90% e tyre janë vërtetë profile fallco, po mbas atyre profile qëndrojnë pikërisht sorrat e opozitave parlamentare dhe korbat e opozitave imagjinare, të cilat e shndërruan Bulevardin e Flamingove në Sheshpërsheshin e Vulgaritetit, ku jashtënxirret llumi i gjuhës së urrejtjes me sasira e ndotësira që ai bulevard s’i kishte parë as kur nxirrte gjuhën mbi të Ndotësi i Madh i mexhelisit tonë…
Shikojeni se si i shajnë, mallkojnë, ofendojnë gjithë ata burra sot në Theth dhe mendojeni vetëm për një sekondë, që këta shpirtra të bardhë si sytë e sorrës dhe pendët e korbit, të kenë në dorë fatin e Shqipërisë.
Leave a Reply