Qeveria ka miratuar katër vendime të rëndësishme për shpalljen e disa “Zonave me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore” në bashkitë Devoll, Kolonjë, Malësi e Madhe dhe Patos. Vendimet e firmosura nga Kryeministri Edi Rama, janë ndërmarrë me propozimin e Ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor.
Këto vendime mbështeten në nenin 100 të Kushtetutës dhe në pikën 1 të nenit 4 të ligjit nr. 20/2025 “Për paketën e maleve”, duke përcaktuar me mijëra hektarë sipërfaqe specifike ku do të aplikohen politika favorizuese për investimet private dhe publike.
Ndarja territoriale dhe sipërfaqet sipas bashkive
Përcaktimi i shtrirjes gjeografike dhe kufijve të zonave është kryer mbi bazën e hartave treguese të regjistruara në sistemin e Korporatës Regjistruese të Gjeohapësirës Shqiptare (KRGJSH).
1. Bashkia Devoll (Qarku Korçë)
Në këtë bashki janë specifikuar dy zona të mëdha:
Zona nr. 1
Përfshin 24 fshatra (Miras, Vidohovë, Çetë, Qytezë, Sinicë, Arrëz, Nikolicë, Koshnicë, Sul, Ziçisht, Gjyres, Çipan, Përparimaj, Grapsh, Hoçisht, Grace, Baban, Stropan, Eçmenik, Bradvicë, Cangonj, Pilur, Bickë dhe Vranisht) në njësitë administrative Miras, Hoçisht dhe Progër, me një sipërfaqe totale prej 15,046 ha.
Zona nr. 2
Përfshin fshatrat Shyec, Rakickë, Buzliqen dhe Tren, pjesë të njësive Progër dhe Qendër Bilisht, me një sipërfaqe prej 2,297 ha.
2. Bashkia Kolonjë (Qarku Korçë)
Territori i kësaj bashkie është ndarë në shtatë zona të ndryshme me përparësi ekonomike, duke përfshirë një numër të madh njësish administrative:
Zonat nr. 1, 2, 3 dhe 4
Shtrihen në fshatrat Pobickë, Radat, Vrepckë, Radanj, Gërmenj, Shalës, Barmash dhe Kamnik (njësitë Qendër Leskovik dhe Barmash), me një sipërfaqe të përbashkët prej 1,504 ha.
Zona nr. 5
Përfshin fshatrat Gjonç, Borovë, Taç Lartë, Taç Qëndër, Taç Poshtë, Rehovë, Starie, Selenicë, Psar dhe Kreshovë (njësia Qendër Ersekë) me një sipërfaqe prej 3,222 ha.
Zona nr. 6
Përfshin fshatrat Qinam, Mollas, Helmës, Shtikë dhe Pepellash (njësia Mollas) me sipërfaqe 1,849 ha.
Zona nr. 7
Përfshin fshatrat Qafzez, Boshanj, Psar i Zi, Selenicë e Pishës, Qytezë dhe Çlirim (njësitë Mollas dhe Çlirim) me sipërfaqe 3,330 ha.
3. Bashkia Malësi e Madhe (Qarku Shkodër)
Kjo bashki mbulon sipërfaqen më të madhe të shpallur në kuadër të këtij projekti, e ndarë në dhjetë zona:
Zonat nr. 1 deri në nr. 8
Përfshijnë fshatrat specifikë Rapshë, Brojë, Kastrat, Bratosh, Vrith, Vajush, Reç dhe Rrepisht, me një sipërfaqe të kombinuar prej 19,203 ha.
Zona nr. 9
Përfshin qytetin e Koplikut dhe dhjetë fshatra përreth (Kamicë-Flakë, Stërbeq, Jubicë, Kalldrun, Dobër, Ktosh, Gjormë, Omaraj, Grilë dhe Boriç i Madh) me sipërfaqe 2,769 ha.
Zona nr. 10:
Përfshin pikat kryesore alpine Vermosh, Lëpushë, Vukël, Nikç dhe Bogë, pjesë e njësive Kelmend dhe Shkrel, me sipërfaqen më të madhe unike prej 29,614 ha.
4. Bashkia Patos (Qarku Fier)
Pavarësisht shtrirjes së përgjithshme gjeografike, pjesë e paketës janë bërë edhe pesë zona kodrinore-malore në këtë bashki:
Zonat nr. 1 deri në nr. 5
Përfshijnë fshatrat Kuqar, Drenie, Gjynaqarë, Ruzhdie dhe Siqecë, pjesë të njësive administrative Patos dhe Ruzhdie, me një sipërfaqe totale prej 2,808 ha.
Profilizimi i aktiviteteve dhe implementimi
Sipas përcaktimeve unifikuese të qeverisë, në të gjitha territoret e shpallura më sipër, me qëllim rigjallërimin e ekonomisë lokale, lejohen dhe do të stimulohen lloje specifike të veprimtarive.
“Llojet e aktiviteteve, që do të zhvillohen në këtë zonë, janë: a) të zhvillimit ekonomik; b) të zhvillimit industrial; c) të zhvillimit turistik.”, thuhet në vendim.
Për sa i përket zbatimit të këtyre vendimeve, ekzekutivi ka ngarkuar një grup institucionesh të linjës qendrore dhe lokale për të ndjekur procedurat e mëtejshme administrative dhe kadastrale.
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