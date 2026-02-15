“Paketa e maleve”, një nisëm e qeverisë e prezantuar në fillim të vitit të kaluar që synon të tërheqë investime të shqiptarëve të diasporës në pronat e tyre, tashmë numëron 200 aplikime.
Ministri i pushtetit lokal, Ervin Demo, në një intervistë për gazetaren Rajmonda Lajthia tha se me këto ritme, deri në fund të vitit numri aplikimeve do të arrijë në 1000 të tilla.
“Sot që flasim numri i aplikimeve ka arritur në 200 të tilla në disa bashki të vendit. Ndërkohë kemi 100 zona me përparësi zhvillimi të shtrira në 20 bashki. Puna po vijon ende edhe në bashkitë e tjera për të përcaktuara zonat ku mund të investohet. Bashkia me interesin më të lartë është ajo e Shkodrës, më pas vijnë Vau i Dejës, Kukësi etj. Interesi është nga veriu në jug. Ne presim që deri në fund të vitit të kemi 1000 aplikime, pra më shumë se kufizimi prej 500 aplikimesh të cilat përfitojnë përjashtime nga katër taksa”, tha Ervin Demo për emisionin “E-ZONE”.
Po kush janë aplikantët dhe çfarë lloj investimesh duan të realizojnë?
“Fokusi më i madh është në sektorin e turizmit, aplikimet lidhen më së shumti me investimet në agroturizëm, njësi shërbimi dhe akomodim. Në 200 aplikimet e para ata që kanë plotësuar dosjen janë njerëz që kanë lidhje me territorin. Pra janë individë të cilët kanë lidhje me pronën ku duan të investojnë. Janë shqiptarë të diasporës që kanë lidhjet në zonën e tyre, por jo vetëm, ka dhe individë që jetojnë në vend”, tha Demo.
Paketa e maleve parashikon që për 500 aplikantët e parë që do të përzgjidhen do të përjashton nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, tatim mbi të ardhurat, taksa e pasurive të patundshme si dhe nga TVSH për transaksionet që lidhen me projektin.
Ndërsa prona do të ketë një vlerë simbolike 1 euro edhe kur nuk ka titull pronësie, me kushtin që ta marrë pronari pasi të ketë kryer investimin.
Leave a Reply