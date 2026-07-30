Zëvendëskryeministrja, Albana Koçiu, ka mbajtur një bashkëbisedim me aplikuesit dhe përfituesit në fazën e parë për Bashkinë e Vaut të Dejës.
Ajo u shpreh se deri më tani, janë miratuar 1 mijë e 200 aplikime.
“Deri më sot, përveç Valit të Dejës, dhe në bashki të tjera, janë miratuar mbi 400 zona zhvillimi, në 52 bashki të vendit. Kemi mbi 1 mijë e 200 aplikime të miratuara deri më tani, çka do të thotë se interesi ka qenë i jashtëzakonshëm”, tha ajo.
Koçiu theksoi se Paketa e Maleve synon të përfshijë edhe shqiptarët e diasporës që zotërojnë prona të trashëguara në vend. Në këtë mënyrë krijohen mundësi për t’i zhvilluar ato edhe në rastet kur kanë pasur pengesa për shkak të mungesës së dokumentacionit të pronësisë.
“Paketa e Maleve fton edhe të gjithë ata shqiptarë të diasporës, të cilët i kanë shtëpitë e tyre këtu, por nuk e kanë arritur ta zhvillojnë akoma më shumë idenë e tyre për të përmirësuar jetën dhe cilësinë në vendin apo në shtëpinë që kanë trashëguar. Tani fare mirë jepet mundësia që të vijnë dhe të zhvillojnë pronën e tyre, pronën e poseduar, pra jo me letra, por të shfrytëzuar prej vitesh prej tyre, por në pamundësi për ta zhvilluar siç duhet për shkak të mungesës së titullit të pronësisë“, tha ajo.
Përveç Paketës së Maleve, një tjetër program i përmendur është “Dyfisho Ndërmarrjen”, i cili synon të mbështesë bizneset përmes kredive me interes të lehtësuar dhe garancisë sovrane për zgjerimin e aktivitetit të tyre.
“Nuk është i vetmi program që mundëson zhvillimin e ekonomisë lokale, ekonomisë familjare. Një program tjetër, i cili fare mirë mund t’i bashkëngjitet dhe ta komplementojë Paketën e Maleve, është dhe paketa “Dyfisho Ndërmarrjen”. Ka të bëjë me mundësinë që qeveria shqiptare jep nëpërmjet bashkëpunimit me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit të dytë, për të mundësuar marrjen e një kredie me interes të lehtësuar 2-3 për qind deri në 10 vite, duke vendosur shteti garancinë e vet, kolateralin e vet, deri në 70 për qind, nga garancia sovrane për të gjithë ata që kanë një biznes dhe do të duan ta shtojnë atë“, u shpreh ajo.
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