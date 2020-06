Nga Enver Robelli

Lazar Kaganovich ka qene njeri prej kasapeve me te besueshem te Stalinit.

Me 1933, gjate fushates se terrorit stalinist kunder atyre qe mendonin ndryshe, Kaganovich u ankua: “Pak po vrasim”.

Ne fund u bene 12 milione te vrare.

Viktima te Stalinit. Çistka (spastrim) – keshtu u quajt fushata e Stalinit.

Mendesia staliniste mbijeton kudo ku i jepet rasti.

Kjo mendesi here quhet “çistka”, here “diferencim ideopolitik”, here “gjyq partiak”, por inspirim perhere e ka Stalinin.

Meqe ne vitin 2020 s’guxon te vrase njerez, kjo mendesi vret shpresa votuesish.